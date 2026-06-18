Kariuomenės vadas prakalbo apie JAV karius Lietuvoje: „Neužilgo sužinosime daugiau“

„Dėl amerikiečių buvimo niekas nesikeičia – kaip buvo pozityvūs signalai iš kariškių pusės, taip ir liko. (…) Detales reikia išspręsti, bet galiu patikinti Lietuvos žmones, kad ta derybinė pozicija per diplomatines priemones, valstybės vadovų indėlį, gynybos ministrų ir kariuomenės vadų lygmeniu duoda vaisių. Mes esame išgirsti, kariškiai supranta, kokia yra amerikiečių buvimo prasmė ir svarba Baltijos regione“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį teigė kariuomenės vadas.
„Apie terminus ir skaičius kalbėti sunku, bet niekas nesikeičia (…). Pozityvūs signalai išlieka ir neužilgo sužinosime daugiau“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.
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Krašto apsaugos ministras R. Kaunas sakė turįs patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
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JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
JAV kariaiRaimundas VaikšnorasKariuomenė
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