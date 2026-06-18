Lietuvos dienaAktualijos

KASP vado pareigas pradės eiti pulkininkas R. Jurskis

2026 m. birželio 18 d. 10:58
Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) vado pareigas pradės eiti pulkininkas Ramūnas Jurskis, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Daugiau nuotraukų (3)
R. Jurskis pakeis nuo 2023 m. KASP vadovavusį pulkininką Darių Vaicikauską.
KASP vado pasikeitimo ceremonija rengiama penktadienį Trakų pusiasalio pilies vidiniame kieme. Ceremonijos metu naujajam KASP vadui Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Nerijus Stankevičius perduos kovinę Krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti KASP vadas D. Vaicikauskas įteiks pajėgų vado regaliją – skeptrą.
R. Jurskis į naujas pareigas ateina iš Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo, jis 2019–2021m. tarnavo KASP štabo viršininku. Būsimam KASP vadui taip pat teko tarnauti mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“ bei vykdyti Inžinerijos bataliono vado pareigas. Karininkas dalyvavo tarptautinėse operacijose Irake (2003 m.) bei Afganistane (2014 m.). Plk. R. Jurskis apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos sistemos, NATO ir JAV kariuomenės medaliais.
Susiję straipsniai
Po šiurpaus paramediko nužudymo sulaikius buvusią žmoną prabilo vaiko teisių gynėjai: kas žinoma apie šeimą

Po šiurpaus paramediko nužudymo sulaikius buvusią žmoną prabilo vaiko teisių gynėjai: kas žinoma apie šeimą (1)

Mirties trikampis istorinėse Panevėžio rajono žemėse: žiauri žmogžudystė amžiams paženklino nykstančius kaimus

Mirties trikampis istorinėse Panevėžio rajono žemėse: žiauri žmogžudystė amžiams paženklino nykstančius kaimus (1)

R. Vaikšnoras kol kas nemato poreikio visuotiniam šaukimui: pakanka šaukiamojo amžiaus vyrų skaičiaus

R. Vaikšnoras kol kas nemato poreikio visuotiniam šaukimui: pakanka šaukiamojo amžiaus vyrų skaičiaus

Prieš Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremoniją vyks iškilminga rikiuotė, kurios metu iš pareigų išeinantis KASP vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Rolandas Adžgauskas grąžins simbolinę puskarininkio valdžios regaliją – spontoną.
Lietuvos kariuomenėKrašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP)pulkininkas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.