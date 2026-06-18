KASP vado pareigas pradės eiti pulkininkas R. Jurskis

R. Jurskis pakeis nuo 2023 m. KASP vadovavusį pulkininką Darių Vaicikauską.
KASP vado pasikeitimo ceremonija rengiama penktadienį Trakų pusiasalio pilies vidiniame kieme. Ceremonijos metu naujajam KASP vadui Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Nerijus Stankevičius perduos kovinę Krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti KASP vadas D. Vaicikauskas įteiks pajėgų vado regaliją – skeptrą.
R. Jurskis į naujas pareigas ateina iš Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo, jis 2019–2021m. tarnavo KASP štabo viršininku. Būsimam KASP vadui taip pat teko tarnauti mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“ bei vykdyti Inžinerijos bataliono vado pareigas. Karininkas dalyvavo tarptautinėse operacijose Irake (2003 m.) bei Afganistane (2014 m.). Plk. R. Jurskis apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos sistemos, NATO ir JAV kariuomenės medaliais.
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Prieš Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremoniją vyks iškilminga rikiuotė, kurios metu iš pareigų išeinantis KASP vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Rolandas Adžgauskas grąžins simbolinę puskarininkio valdžios regaliją – spontoną.