LSDP vedlys: neprimesiu, kaip partneriams balsuoti dėl RC komisijos duomenų vagystei tirti

„Kol kas kadangi nedalyvauju Seimo darbe, negirdėjau dar iš mūsų seniūnės nusiskundimų, matyt, bus proga aptarti. Suprantu, kad balsavimas ne galutinis, tik pateikimo stadija, tai gal dar pakeliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reikėtų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
Ketvirtadienį iniciatyvą dėl RC komisijos pirmu balsavimu palaikė 61 Seimo narys, prieš buvo 21, susilaikė 25, už projektą balsavo visi šeši dalyvavę demokratai.
Parlamenetiniu tyrimu siekiama gauti atsakymus į 19 klausimų, kurie yra labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką nutekintų RC duomenų istorijoje.
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Ketvirtadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime taip pat pasirašė koalicinę sutartį.
„Neprimesiu, ką reikia kolegoms daryti – manau, kad po šios dienos pasirašymo mus sieja bendrystė sutarimas ir bendrų sprendimų paieška. Niekas nėra viršesnis, primetantis, nepaisant frakcijų dydžio, gauto iš tautos mandato, mes visi lygiaverčiais vienis kitus laikom“, – tikino LSDP vedlys.
„Sutarsim, gal yra argumentų, kodėl reikia elgtis kitaip, kodėl reikia elgtis laisvai – ne šios dienos ir ne šio formato klausimas“, – sakė jis.
Demokratų laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sakė, jog šia komisija siekiama ne pradėti „raganų medžioklę“, bet išsiaiškinti, kodėl incidentas įvyko ir ką daryti, kad jis nepasikartotų, kokių reikia investicijų šioje srityje.
„Kodėl tas tyrimas yra reikalingas – tai nėra kažkokia raganų medžioklė, ir konkrečiai prieš kažką. Vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus dėl tų duomenų, kurie nutekėjo, kurie buvo prarasti ir dabar gyvena savo gyvenimą. Mums reikia žinoti, kodėl tai įvyko, kodėl buvo padarytos ir kokios klaidos“, – kalbėjo jis.
V. Sinkevičiaus teigimu, naujoji koalicija turėtų rasti sutarimą klausimais dėl kibernetinio saugumo užtikrinimo, nes tai, pasak politiko, ne ką mažiau reikšminga nei fizinis saugumas, pavyzdžiui, apsauga nuo dronų.
Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Viešai paaiškėjus apie incidentą ir po premjerės, ekonomikos ir inovacijų ministro paraginimų iš pareigų pasitraukė buvęs RC vadovas Adrijus Jusas, dabar laikinai direktoriaus pareigas eina Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per Migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokrataiMindaugas Navakas
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