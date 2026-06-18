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Netektis Lietuvai: užgeso legendinio komisaro A. Siutilo gyvybė

2026 m. birželio 18 d. 13:11
Darius Čiužauskas
Ne tik pajūrio, bet ir visos Lietuvos teisėsaugą trečiadienį sukrėtė skaudi netektis.
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Trečiadienį (birželio 17 d.) mirė legendinis pajūrio policijos komisaras Aleksas Siutilas.
Pirmąją šių metų dieną jis paminėjo garbingą 80-mečio jubiliejų.
Kovai su blogiu ir žiaurumu A. Siutilas paskyrė apie 40 metų.
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Tarnybą buvęs ilgametis Klaipėdos apskrities VPK Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas baigė prieš 15 metų.
Vadovaudamas šiam skyriui, A. Siutilas atskleidė protu nesuvokiamus nusikaltimus, žiauriausius nužudymus.
Jis net neidavo įprastų atostogų, o varu išvarytas pailsėti vis tiek sukiodavosi po Klaipėdos apskrities VPK.
Teigiama, kad komisaras turėjo savitą nusikaltimų tyrimo braižą ir fenomenalią nuojautą, tarsi sakyte pasakydavusią, kada, kur ir ko ieškoti.
A. Siutilas tarnybą baigė 2011 metais, nepalikdamas nė vienos neišaiškintos bylos.
A. Siutilas už nepriekaištingą tarnybą ir pasiektus rezultatus buvo nuolat įvertinamas, pelnė ir geriausio seklio Lietuvoje apdovanojimą „Metų seklys“.
2005 metais A. Siutilui įteikta „Angelo sargo“ žvaigždė – aukščiausias policijos ženklas.
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