Parašus po sutartimi padėjo valdančiųjų frakcijų seniūnai – socialdemokratė Orinta Leiputė, „Vardan Lietuvos“ narys Lukas Savickas bei LVŽKŠS frakcijai vadovaujantis Jaroslavas Narkevičius.
Darbą pradedanti valdančioji dauguma bus kiek mažesnė, nei buvusi – turės 75 balsus.
Tačiau naujosios koalicijos sutartyje – daugiau įsipareigojimų ir papildymų, nei buvusios atveju. Po pusantros savaitės trukusių derybų dokumente nugulė pagrindiniai koalicijos prioritetai, tarp kurių – gynybos, ekonomikos, švietimo, energetikos, šeimos politikos ir kiti klausimai.
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Taip pat dokumente įvardytos dvi pavardės: kandidatas į ministrus pirmininkus – LSDP vadovas Mindaugas Sinkevičius, į Seimo pirmininkus – Juozas Olekas.
Valdančiosios daugumos sutartis – su priedais. Viename jų įtvirtina valdančiajai koalicijai priklausančių Seimo narių teisė nesutikti su Vyriausybės ar koalicijos teikiamais siūlymais. Nurodoma, kad parlamentarai dėl tam tikrų priežasčių gali klausimams nepritarti, tačiau negali aktyviai trukdyti jų priėmimo.
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Sutartyje taip pat įrašyta nuostata, kad bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, iš karto viešai parlamento posėdyje sutinka, kad jo neliečiamybė būtų naikinama supaprastinta tvarka. Pabrėžiama, kad ši nuostata taikoma be politinių išlygų.
Tiesa, LVŽKŠS frakcija koalicinės sutarties priede nurodo, kuriais klausimais laikysis atskirosios nuomonės. Tai – partnerystės ir tos pačios lyties asmenų santuokos įteisinimas, Reprodukcinės sveiktos įstatymas. Taip pat ir teisės aktai, kurie, valstiečių vertinimu, daro neigiamą įtaką gimstamumui, skatina nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę. LVŽKŠS atstovai taip pat nepritars sprendimams, kurie įpareigoja ugdymo įstaigas vykdyti lytinio švietimo programas, to nederinant su mokinių tėvais.
Tikisi, kad trečias kartas formuojant koaliciją bus sėkmingas
LSDP lyderio Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, koalicinės sutarties pasirašymas – savotiška tarpinė stotelė, rodanti, kad derybinės grupės savo veiklą vykdė sklandžiai ir pasiekė rezultatų.
„Birželį ir, turbūt, dalį liepos vyks politiniai procesai, nes bus ir koalicijos pasiūlytų pareigūnų teikimo procedūra, ir Vyriausybės programos rengimo procesas, ir pristatymas atitinkamai Seimo formatuose. Tai aš noriu pasinaudoti proga ir padėkoti partijų lyderiams, kad buvo supratingi, kad pademonstravo, kad jiems rūpi valstybė, stabilumas, kad suradome sąlyčio taškus“, – kalbėjo M. Sinkevičius, dėkodamas ir koalicinę sutartį ruošusiems bendražygiams.
„Vakar po pietų turėjome baigtinį (koalicinės sutarties – Lrytas) rezultatą, dėl kurio sutarėme. Toliau tik į priekį“, – sakė jis.
Ketvirtadienį parašais patvirtinta valdančioji koalicija – jau trečia per šią kadenciją. Ar šįkart partnerystė bus sėkminga?
„Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas – garantuoja. Tikiuosi, kad ketvirto karto nebus ir garantijos nereiks“, – kiek šmaikštaudamas sakė „socdemų“ pirmininkas, akcentuodamas, kad niekas nesiekia dažnų politinių pokyčių.
„Tikslas, formuojant ir Gintauto Palucko Vyriausybę, ir Ruginienės Vyriausybę – siekis stabilumo visą laiką buvo. Bet gyvename nestabilioje aplinkoje – ne tik turime vidaus politikso niuansų ir kartais nesutarimų. Bet aš noriu tikėti ir tikiu, kad tą galime pasiekti, jeigu daugiau kalbėsimės, daugiau diskutuosime uždaruose formatuose. Ir noriu tikėti, kad šis atvejis ir šis kartas nereikš kažkokio pakartotinės situacijos ateityje“, – pabrėžė jis.
Kaip pasidalinti ministrų portfeliai?
Dar iki koalicinės sutarties pasirašymo politinės jėgos pasiskirstė ir būsimo Ministrų kabineto portfeliais. Didžiausiems partneriams – socialdemokratams – teko 9: Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijos.
Premjero posto siekiantis M. Sinkevičius buvo užsiminęs, jog keičiantis Vyriausybei, gali pasikeisti ir kai kurie šiuo metu pareigas einantys „socdemų“ ministrai. Politiniuose kuluaruose netyla kalbos apie šalies diplomatijai vadovaujantį Kęstutį Budrį. Be to, šaltinių teigimu, į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą turėtų grįžti premjero pareigas baigianti Inga Ruginienė.
Demokratai „Vardan Lietuvos“ skirs savo atstovus į tris ministerijas: Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio. Potencialūs kandidatai į šias pareigas – atitinkamai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Tuo metu LVŽKŠS frakcija išsaugojo tas pačias – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijas. Jose darbus planuoja tęsti Edvinas Grikšas bei Rita Tamašunienė.
M. Sinkevičius jau anksčiau žadėjo, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų bus kitą savaitę – po Joninių.
Jų išvakarėse, birželio 23 d., atsistatydinti turėtų I. Ruginienės Vyriausybė.
Pokyčiai planuojami ir Seimo komitetuose, vadovybėje
Sudarius naują valdančiąją daugumą, pokyčių bus ir Seime – besiskirstančios koalicijos partneriams „Nemuno aušrai“ teks palikti komitetų ir komisijų pirmininkų, Seimo vicepirmininkų postus.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas bus skiriamas pirmuoju Seimo pirmininko pavaduotoju. Keisis ir parlamento valdybos sudėtis: tris pavaduotojus turės „socdemų“ frakcija, vieną – LVŽKŠS frakcija.
Ketvirtadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad kol kas konkretūs pokyčiai su frakcijomis neaptarti. Tą „socdemas“ žadėjo padaryti kitą savaitę.
Vis tik, koalicinėje sutartyje pasidalinta ir komitetų pirmininkų postais: socialdemokratai toliau vadovaus Ateities, Aplinkos apsaugos, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Švietimo, Užsienio reikalų, Sveikatos, Žmogaus teisių, Teisės ir teisėtvarkos komitetams.
Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ priklausys Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos ir darnios plėtros, Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų kėdės. Anksčiau šiems komitetams vadovavo „aušriečiai“.
LVŽKŠS frakcija išsaugos Kaimo reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų vadovų portfelius.
valdančioji koalicijasutartisLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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