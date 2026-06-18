R. Motuzas nemano, kad K. Budrys išlaikys postą: tarp M. Sinkevičiaus ir K. Budrio „nėra chemijos“

„Aš manau, kad tikriausiai ne“, – „Žinių radijui“ atsakydamas, ar K. Budrys dar bus ministru Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, teigė R. Motuzas.
Nepaisant to, pats parlamentaras teigė neturintis priekaištų dabartiniam Lietuvos diplomatijos vadovui.
„Aš kaip komiteto pirmininkas tikrai negalėčiau pasakyti jokių priekaištų Kęstučiui Budriui. (...) Jis yra iš tų (ministrų – ELTA), kurie tikrai bendrauja ir bendradarbiauja su parlamentarais, labai noriai išsako savo pozicijas ir matyt, kadangi nėra partijos narys, nori ir mūsų socialdemokratų partijos ir kitų partijų palaikymo bei noriai atsako į visus klausimus, prisiderina prie susitikimų ir turime tikrai daug informacijos (iš jo – ELTA)“, – tikino Seimo URK vadovas.
Intrigą dėl K. Budrio nebūtinai kaitina socialdemokratai: ko tik nėra jis atleidęs
„Kai vyksta susitikimai tarp skirtingų šalių užsienio reikalų ministrų, aš visada galiu tik pasididžiuoti, kad mes turime tokį profesionalų, greitai besiorientuojantį, perspektyvų, demokratišką bei Lietuvos vietą šioje sudėtingoje geopolitinėje situacijoje matantį ministrą“, – kalbėjo R. Motuzas.
Jo manymu, sprendimas keisti Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovą yra labiau socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus prerogatyva. Tiesa, kaip teigia R. Motuzas, partijos viduje apie galimas naujas kandidatūras kalbėta kol kas nebuvo.
Susiję straipsniai
„Tikrai turbūt tai yra partijos pirmininko prerogatyva. Kol kas nei komitete, nei frakcijoje, nei, sakykim, mūsų partijos vadinamuose partiniuose organuose jokios kandidatūros nebuvo minimos. (...) Tarp partijos pirmininko ir K. Budrio, tam tikra prasme, kaip mes sakom šnekamojoje kalboje, nėra chemijos. Ir iš tikrųjų turbūt gerbiamas M. Sinkevičius vertina teigiamai Budrio veiklą, bet tiesiog kažko trūksta“, – tikino R. Motuzas.
Tiesa, kaip vertina socialdemokratas, realiai įvardijamų problemų ar trūkumų dėl to, kaip savo darbą URM dirba K. Budrys – nėra.
„Girdžiu, kad kažkas yra ne taip, kad galbūt ministras yra ne mūsų, ne mūsų partijos narys ir panašiai, bet kai mes bandome išsiaiškinti konkrečiai, mes konkrečių atsakymų neturime, kas yra ne taip ir ko nedaro, sakykime, K. Budrys ar URM. Tiesiog manau, kad tai yra retorika“, – tikino Seimo narys.
Politiniuose kuluaruose kurį laiką svarstoma, jog socdemai nėra patenkinti užsienio reikalų ministru K. Budriu. Jam pastabų yra išsakę ir koalicijos partneriai, kurių teigimu, ministras vykdo savo, o ne Vyriausybės programą.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas anksčiau taip pat yra teigęs negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
Savo ruožtu G. Nausėda sako, jog užsienio reikalų ministras tinkamai atlieka savo darbą ir teigia nesuprantantis, kodėl kyla klausimų dėl asmens, kurį didžioji dalis visuomenės vertina teigiamai.
Kęstutis BudrysRemigijus MotuzasMindaugas Sinkevičius
Rodyti daugiau žymių