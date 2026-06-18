R. Vaikšnoras apie istoriją dėl lėktuvų „Embraer“ įsigijimo: įvyko labai didelis nesusipratimas

„Jeigu taip atsuktume visą istoriją atgal, aš manau, kad čia įvyko labai didelis nesusipratimas“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ kalbėjo kariuomenės vadas.
Jo teigimu, iki priimant sprendimą atnaujinti kariuomenės orlaivių parką, ginkluotųjų pajėgų biudžete 150 mln. eurų buvo numatyta transportinių lėktuvų „Spartan“ atnaujinimui.
„Kariuomenė indikavo, kad ateina momentas, kai reikės pakeisti egzistuojančius „Spartan“ – ir dėl atsarginių dalių tiekimo, ir dėl jau jų senumo, tam tikros įrangos, technikos“, – nurodė R. Vaikšnoras.
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„Spartan“ atnaujinimui, jo teigimu, buvo numatyti 150 mln. eurų – po 50 mln. kiekvienam iš trijų sraigtasparnių.
Anot R. Vaikšnoro, iš šių lėšų Lietuva po kelių metų būtų galėjusi turėti pirmąjį orlaivį „Embraer“.
„Galima buvo jau žiūrėti šiek tiek žingsniu į priekį ir, jeigu tas planas būtų suveikęs, 2028 metais jau būtume turėję pirmąjį orlaivį iš tų jau atidėtų, suplanuotų lėšų“, – akcentavo jis.
„Tačiau sprendimai buvo padaryti kiti – buvo priimta, kad reikia atnaujinti esamą orlaivių parką, ir mes – aš taip gal grubiai pasakysiu – dabar reanimuosime („Spartan“ – ELTA), bet vis tiek tik kokiems 6–7 metams“, – teigė ginkluotųjų pajėgų vadas.
ELTA primena, kad Lietuva anksčiau yra išreiškusi ketinimus įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“. Tačiau metų pradžioje Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą iki 2030 metų atidėti šį įsigijimą.
Rugsėjį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo. Tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – opozicijoje dirbantys parlamentarai Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas.
Vis dėlto gegužės mėnesį pranešta, jog ikiteisminis tyrimas nutrauktas neaptikus duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, tai yra piktnaudžiavimą.
EmbraerSpartanLietuvos kariuomenė
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