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Rengiant Nacionalinį pažangos planą, VRM aptarti svarbiausi regioninės politikos pokyčiai

2026 m. birželio 18 d. 16:42
Rengiant 2028–2034 metų Nacionalinį pažangos planą, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) strateginėje sesijoje aptarti svarbiausi galimi regioninės politikos srities pokyčiai, ypač – susisiekimo ir saugumo iššūkiai.
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Anot VRM, sutarta, kad būtina užtikrinti, jog viešojo transporto sistema leistų pasiekti darbo vietas per ne daugiau kaip 40 minučių, o pagrindinės viešosios paslaugos būtų teikiamos ten, kur žmogus gyvena.
Taip pat numatyta, kad regionų vaidmuo turi stiprėti visuomenės saugumo ir gynybos srityje – tiek užtikrinant geresnį reagavimą į krizes, tiek išnaudojant augantį gynybos pramonės potencialą.
Pasiūlyti ir sprendimai, kaip pagerinti švietimo sistemos atitikimą regioninės darbo rinkos poreikiams, išlaikyti ir pritraukti kvalifikuotus darbuotojus.
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„Ši strateginė sesija parodė, kad regioninė politika turi ir gali keistis. Yra galimybių tobulinti teisinę bazę, siekiant geriau pasidalinti institucijų atsakomybę ir įgalinti pačius regionus“, – pranešime sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Dalyviai taip pat sutarė, kad Nacionalinio pažangos plane turime įsipareigoti dėl pokyčių, pagreitinančių investuotojų įsikūrimą, ir suteikti daugiau svertų patiems regionams priimti sprendimus dėl savo ekonomikos plėtros.
Strateginėje sesijoje dalyvavo 32 dalyviai, atstovaujantys regionų plėtros tarybas, savivaldybes, verslą, profesines sąjungas ir nevyriausybines organizacijas.
Ši sesija yra vienas iš svarbių žingsnių, rengiantis 2028 m. prasidėsiančiam strateginio planavimo laikotarpiui ir ES daugiametei finansinei perspektyvai.
Gautos įžvalgos ir pasiūlymai bus integruojami į Nacionalinį pažangos planą, kurį Vyriausybė planuoja patvirtinti 2027 metų pavasarį.
Lygiagrečiai regionų plėtros tarybos rengia ir kiekvieno iš regionų investavimo kryptis, kurios taps 2028–2034 m. laikotarpio Europos Sąjungos investicijų planavimo dokumentų dalimi.
Vidaus reikalų ministerija (VRM)Vladislavas Kondratovičius

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