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Seimas ėmėsi iniciatyvos burti laikinąją tyrimo komisiją dėl RC duomenų vagystės

2026 m. birželio 18 d. 12:23
Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai burti laikinąją tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi Registrų centro (RC) duomenų vagystės aplinkybes.
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Ketvirtadienį iniciatyvą pirmu balsavimu palaikė 61 Seimo narys, prieš buvo 21, susilaikė 25. Už projektą balsavo ir 13 „aušriečių“, taip pat demokratų, liberalų, konservatorių frakcijų atstovai.
Parlamentiniu tyrimu siekiama gauti atsakymus į 19 klausimų, kurie yra labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką nutekintų RC duomenų istorijoje.
Taip pat siekiama išsiaiškinti, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų ir institucijų aplaidumo, ar buvo tinkamai įvertintos galimos grėsmės nacionaliniam saugumui dėl galimo duomenų perdavimo ar panaudojimo užsienio valstybių, jų žvalgybos, kitų tarnybų interesais.

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Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
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Viešai paaiškėjus apie incidentą ir po premjerės, ekonomikos ir inovacijų ministro paraginimų iš pareigų pasitraukė buvęs RC vadovas Adrijus Jusas, dabar laikinai direktoriaus pareigas eina Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per Migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
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