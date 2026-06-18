Lietuvos dienaAktualijos

Seimas linkęs leisti etikos sargams netirti anoniminių skundų

2026 m. birželio 18 d. 17:47
Siekiant apsisaugoti nuo apsimestinių, suklastotų skundų, Seimas linkęs leisti Etikos ir procedūrų komisijai netirti jai adresuotų anoniminių skundų.
Daugiau nuotraukų (2)
Tai numatančias Valstybės politikų elgesio kodekso pataisas ketvirtadienį po svarstymo parlamentarai palaikė bendru sutarimu. Tikimasi, kad jos bus priimtos kitą savaitę.
Pritarus projektui, etikos sargams adresuotas skundas, kreipimasis ar pranešimas turės būti pasirašytas fizinio ar juridinio asmens. Toks reikalavimas taip pat keliamas ir elektroninių ryšių priemonėmis teikiamam kreipimuisi – jis turėtų būti „pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.“
Šią iniciatyvą Seimui pateikęs Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas sako, kad komisiją pasiekia daug visokių anoniminių skundų, kuriuos surašyti galėjo padėti dirbtinis intelektas.
Susiję straipsniai
V. Kondratovičius: Baltijos jūros regiono šalys sutarė stiprinti kovą su oro erdvės pažeidimų grėsmėmis

V. Kondratovičius: Baltijos jūros regiono šalys sutarė stiprinti kovą su oro erdvės pažeidimų grėsmėmis

I. Ruginienė pripažino sulaukusi siūlymų vadovauti ne vienai ministerijai

I. Ruginienė pripažino sulaukusi siūlymų vadovauti ne vienai ministerijai (6)

M. Sinkevičius viliasi, kad „socdemai“ paskutinį kartą keičia koaliciją: „Tikiuosi, kad ketvirto karto nebus“

M. Sinkevičius viliasi, kad „socdemai“ paskutinį kartą keičia koaliciją: „Tikiuosi, kad ketvirto karto nebus“ (5)

„Beje, pasitaiko ir politikų anonimiškai parašytų skundų. Tai apsunkina mūsų komisijos darbą, reikalauja daug laiko“, –Eltai sakė V. Fiodorovas.
Galiojančiame Valstybės politikų elgesio kodekse numatyta, kad tyrimas gali būti pradedamas, jei yra gautas fizinio ar juridinio asmens skundas, reikalavimai skundui nėra keliami.
 
SeimasViktoras FiodorovasSeimo Etikos ir procedūrų komisija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.