Seimas linkęs leisti etikos sargams netirti anoniminių skundų

Tai numatančias Valstybės politikų elgesio kodekso pataisas ketvirtadienį po svarstymo parlamentarai palaikė bendru sutarimu. Tikimasi, kad jos bus priimtos kitą savaitę.
Pritarus projektui, etikos sargams adresuotas skundas, kreipimasis ar pranešimas turės būti pasirašytas fizinio ar juridinio asmens. Toks reikalavimas taip pat keliamas ir elektroninių ryšių priemonėmis teikiamam kreipimuisi – jis turėtų būti „pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.“
Šią iniciatyvą Seimui pateikęs Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas sako, kad komisiją pasiekia daug visokių anoniminių skundų, kuriuos surašyti galėjo padėti dirbtinis intelektas.
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„Beje, pasitaiko ir politikų anonimiškai parašytų skundų. Tai apsunkina mūsų komisijos darbą, reikalauja daug laiko“, –Eltai sakė V. Fiodorovas.
Galiojančiame Valstybės politikų elgesio kodekse numatyta, kad tyrimas gali būti pradedamas, jei yra gautas fizinio ar juridinio asmens skundas, reikalavimai skundui nėra keliami.