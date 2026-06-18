Koalicinė sutartis parlamente buvo pasirašoma 13:30 val., per pertrauką tarp Seimo rytinio ir vakarinio posėdžių. Tiek viename, tiek kitame I. Ruginienė dalyvavo. Jos darbotvarkėje 13 val. įrašytas darbinis susitikimas, tačiau nedetalizuota, kur ir su kuo.
„Premjerė nedalyvavo koalicinės sutarties pasirašyme, nes tuo metu Seime turėjo darbinį susitikimą su energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu“, – Lrytas atsiųstame atsakyme nurodė premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Pareigų netenka ne tik I. Ruginienė, bet ir pats Ž. Vaičiūnas, nes Energetikos ministeriją perima demokratai. Į ją projektuojamas Lukas Savickas.
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Kaip skelbta, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius siekia tapti XXI-osios Vyriausybės vadovu ir perimti premjero postą iš I. Ruginienės. Po sutarties pasirašymo politikas tikino naujų pareigų besiimantis degančia širdimi. Su šalies vadovu Gitanu Nausėda jis viliasi susitikti jau kitą savaitę.
M. Sinkevičiaus buvo pasiteirauta, kodėl sutarties pasirašymo metu tarp bendražygių nematyti I. Ruginienės.
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„Aš manau, kad I. Ruginienė, turbūt, turi darbinių susitikimų ir darbinių planų. Aš planuoju susitikti su premjere dar šiandien. Šiandien ji ir tęsia darbą. Vyriausybė kol kas neatsistatydina ir manau, kad šią savaitę tikrai darbuosis.
O kokius jausmus išgyvena – ar ministrė pirmininkė, ar kabineto nariai – visos tos permainos, kokios bebūtų, kažkokias emocijas sukelia. Bet aš manau, kad su emocijomis šito lygio politikai sugebame tvarkytis ir emocijos neima viršaus. Ima viršų situacijos suvokimas ir blaivus protas“, – sakė jis.
Parašus po koalicine sutartimi padėjo valdančiųjų frakcijų seniūnai – socialdemokratė Orinta Leiputė, „Vardan Lietuvos“ narys L. Savickas bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijai vadovaujantis Jaroslavas Narkevičius.
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Darbą pradedanti valdančioji dauguma bus kiek mažesnė, nei buvusi – turės 75 balsus.
Tačiau naujosios koalicijos sutartyje – daugiau įsipareigojimų ir papildymų, nei buvusios atveju. Po pusantros savaitės trukusių derybų dokumente nugulė pagrindiniai koalicijos prioritetai, tarp kurių – gynybos, ekonomikos, švietimo, energetikos, šeimos politikos ir kiti klausimai.
Taip pat dokumente įvardytos dvi pavardės: kandidatas į ministrus pirmininkus – LSDP vadovas M. Sinkevičius, į Seimo pirmininkus – Juozas Olekas.
Valdančiosios daugumos sutartis – su priedais. Viename jų įtvirtina valdančiajai koalicijai priklausančių Seimo narių teisė nesutikti su Vyriausybės ar koalicijos teikiamais siūlymais. Nurodoma, kad parlamentarai dėl tam tikrų priežasčių gali klausimams nepritarti, tačiau negali aktyviai trukdyti jų priėmimo.
Sutartyje taip pat įrašyta nuostata, kad bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, iš karto viešai parlamento posėdyje sutinka, kad jo neliečiamybė būtų naikinama supaprastinta tvarka. Pabrėžiama, kad ši nuostata taikoma be politinių išlygų.
Tiesa, LVŽKŠS frakcija koalicinės sutarties priede nurodo, kuriais klausimais laikysis atskirosios nuomonės. Tai – partnerystės ir tos pačios lyties asmenų santuokos įteisinimas, Reprodukcinės sveiktos įstatymas. Taip pat ir teisės aktai, kurie, valstiečių vertinimu, daro neigiamą įtaką gimstamumui, skatina nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę.
LVŽKŠS atstovai taip pat nepritars sprendimams, kurie įpareigoja ugdymo įstaigas vykdyti lytinio švietimo programas, to nederinant su mokinių tėvais.
Inga RuginienėŽygimantas Vaičiūnaskoalicija
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