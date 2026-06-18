Statute parlamentarai aiškiau išdėstė Seimo posėdžio sekretoriato funkcijas

Tai numatančias Seimo pirmininko Juozo Oleko inicijuotas Statuto pataisas ketvirtadienį palaikė 71 parlamentaras, 24 buvo prieš, 14 susilaikė.
Numatyta, kad Seimo posėdžių sekretoriatas yra parlamento kanceliarijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Seimo kancleriui ir atskaitingas Seimo Pirmininkui, padedantis užtikrinti sklandų teisėkūros procesą.
Pasak J. Oleko, įstatymų leidyba per pastaruosius metus yra reikšmingai pasikeitusi dėl technologinių priemonių, teisinio reguliavimo pokyčių, tačiau kai kurios faktiškai šiuo metu sekretoriate vykdomos funkcijos nebuvo aiškiai reglamentuotos.
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Todėl Statuto pakeitimais siekiama sutvarkyti teisinį reguliavimą taip, kad jis atitiktų realų darbą ir padėtų užtikrinti sklandų, kokybišką teisėkūros procesą Seime.
Seimo posėdžių sekretoriatas pagal kompetenciją konsultuos Seimo pirmininką, jo pavaduotojus ir parlamentarus Statuto klausimais. Šis padalinys turės padėti pirmininkaujančiam Seimo posėdžiui užtikrinti, kad jis vyktų pagal Statuto ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Dar viena sekretoriato funkcija yra rengti Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų sudaromų sesijos darbų programos, savaitės ir dienos parlamento, Seniūnų sueigos posėdžių darbotvarkių projektus.
Numatyta, kad šis kanceliarijos padalinys taip pat registruoja įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, pasiūlymus ir išvadas. Jo darbuotojai turės prižiūrėti, ar laiku pateiktos parlamentarų, Seimo pirmininko ir Seimo valdybos prašomos Vyriausybės ar kitų institucijų išvados dėl įstatymų projektų.
Statutas yra pagrindinis dokumentas, kuris reglamentuoja Seimo veiklos principus, darbo organizavimo procedūras, teisėkūros procesą, parlamentarų teises bei pareigas.