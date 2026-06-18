V. Kondratovičius: Baltijos jūros regiono šalys sutarė stiprinti kovą su oro erdvės pažeidimų grėsmėmis

Anot ministerijos, minėtame susitikime dalyvavo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius
„Susitikimo metu Lietuva kartu su Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Norvegija, Lenkija ir Švedija paskelbė bendrą pareiškimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su bepiločių orlaivių, meteorologinių balionų ir kitų nepilotuojamų objektų keliamomis grėsmėmis. Šalys bendradarbiaus siekiant, kad būsimame ES biudžete būtų kuo daugiau dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms ir atsparumui joms stiprinti“, – teigiama VRM pranešime.
Pareiškime šalys išreiškė valią stiprinti dronų ir antidroninių sistemų pajėgumus, vykdyti bendras pratybas, plėtoti informacijos mainus, įgyvendinti pilotinius projektus, skatinti bendrus viešuosius pirkimus, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat, anot VRM, šalys sutarė siekti glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, pasitelkiant jos sukauptą praktinę patirtį kovojant su oro grėsmėmis ir saugant kritinę infrastruktūrą.
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„Mūsų saugumo aplinka per pastaruosius metus iš esmės pasikeitė. Dronai, balionai ir kiti nepilotuojami objektai nebėra pavieniai incidentai – tai dalis platesnio hibridinių veiksmų modelio, kuriuo siekiama trikdyti mūsų valstybes, kelti neapibrėžtumą ir daryti psichologinį spaudimą visuomenėms. Todėl turime veikti nedelsdami ir stiprinti Europos pasirengimą bei atsparumą“, – VRM pranešime cituojamas ministras V. Kondratovičius.
Baltijos jūros regiono ministrai susitikime pabrėžė, kad būtina spartinti Europos Komisijos šių metų vasarį pristatyto Dronų ir kovos su dronais saugumo veiksmų plano įgyvendinimą.
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„Lietuvos vertinimu, plane numatytos priemonės yra svarbios, tačiau jų įgyvendinimo tempas turi būti gerokai spartesnis, nes grėsmės jau dabar yra prie Europos Sąjungos išorės sienų“, – teigiama VRM pranešime.
V. Kondratovičius, kalbėdamas apie regioninio bendradarbiavimo prioritetus, išskyrė būtinybę kurti bendrą situacijos stebėsenos sistemą, apimančią viso Baltijos jūros regiono oro erdvės vaizdą, stiprinti visą reagavimo grandinę – nuo grėsmių aptikimo iki jų neutralizavimo, gerinti civilinių ir karinių institucijų koordinavimą bei aktyviau įtraukti Europos Sąjungos agentūras, tokias kaip Europolas ir FRONTEX.
Pasak V. Kondratovičiaus, itin svarbu užtikrinti pakankamą finansavimą naujoms technologijoms, inovacijoms ir pajėgumų stiprinimui, ypatingai kalbant apie būsimą 2028–2034 m. Europos Sąjungos daugiametę finansinę programą, kurioje turi būti tinkamai atspindėti rytinės ES sienos valstybių saugumo poreikiai ir hibridinių grėsmių keliami iššūkiai.
Lietuvoje gegužės 20 d. pirmą kartą nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus ir gyventojai paraginti ieškoti priedangos.
Vladislavas KondratovičiusVidaus reikalų ministerija (VRM)Baltijos šalys
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