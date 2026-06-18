V. Sinkevičius apie užmojus naikinti Augalininkystės tarnybą: ragų ir nagų organizacijos turėtų išnykti

„Tai nėra vien tik susiję su Augalininkystės tarnyba. Demokratų ministrai, kurie bus atsakingi už ministerijas, būtinai pasidarys korupcijos rizikų vertinimą, auditą tų įstaigų, kurios yra aplink ministerijas. Augalininkystės tarnybos pavyzdys parodė, kad mes patys dažnai nežinome, kokių organizacijų yra, kokias funkcijas atlieka“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams teigė V. Sinkevičius.
„Man atrodo, kad tos visos tokios ragų ir nagų organizacijos turėtų išnykti iš valstybės žemėlapio. Jeigu ten yra kažkokių svarbių funkcijų, tai, aišku, jas gali perimti galbūt kitos organizacijos, jas galima sustiprinti“, – pabrėžė jis.
Pasak jo, VAT ir kitokių įstaigų panaikinimas leistų optimizuoti viešuosius finansus, išlaidas ir kartu išvengti tų korupcinių rizikų.
Kaip suprasti M. Sinkevičiaus dvejones?
„Jeigu mes turime įstaigą, kur 20 metų veši korupcija, tai aš nelabai suprantu, kodėl ji vis dar yra be vadovo. Kažkoks keistas darinys. Man atrodo, būtų logiška“, – sakė V. Sinkevičius.
„Bet nenoriu skubėti su viena ar kita įstaiga. Manau, tam atėję ministrai turi atlikti pilną vertinimą korupcijos rizikų ir matydami tas rizikas, jas eliminuoti maksimaliai, – pažymėjo demokratų laikinasis pirmininkas pridurdamas, kad gali būti ir daugiau tokių planuojamų eliminuoti įstaigų, priklausomai nuo auditų ir vertinimų rezultatų.
Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldi VAT figūruoja plataus masto korupcijos byloje.
Šioje byloje figūruoja kelis mėnesius Ingridos Šimonytės Vyriausybėje žemės ūkio ministru dirbęs Kazys Starkevičius. Ilgametis konservatorių partijos narys prisipažino paėmęs kyšį.
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Generalinė prokuratūra yra nurodžiusi, kad 51 tūkst. eurų kyšio paėmimu įtariamas ir buvęs premjeras, Seimo pirmininkas bei Demokratų sąjungos pirmininkas Saulius Skvernelis.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos parlamentarų S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus namuose bei kabinetuose. Vėliau jiems buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.