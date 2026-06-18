Taip V. Sinkevičius teigė paklaustas apie Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininko Remigijaus Motuzo mintis. Pastarasis „Žinių radijui“ teigė manantis, kad 2027-ųjų metų pirmąjį pusmetį, kai Lietuva pirmininkaus ES Tarybai, K. Budrys jau nebebus užsienio reikalų ministrų.
„Aš manau, kad tai yra pirmiausiai, be jokio abejonės, Mindaugo (Sinkevičiaus – Lrytas) sprendimas, kas yra galimas kandidatas. Ar tai galėtų būti tas pats Kęstutis Budrys naujoje Vyriausybėje, ar gali jis dirbti, ar ne. Bet tas sprendimas, be jokios abejonės, turės būti suderintas su prezidentu.
Aš manau, kad tą pokytį – jeigu jis vyktų Naujųjų metų naktį, tai jau būtų per vėlu. Nes kuo arčiau mes esame pirmininkavimo, tuo, manau, tokių radikalių pokyčių reikėtų mažiau“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė V. Sinkevičius.
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Tad sprendimus reikėtų priimti dabar arba niekada?
„Taip. Aš manau, kad sprendimas, kurį Mindaugas turi suderinti, sutarti su prezidentu, yra dabar arba jau, greičiausiai, niekada“, – atsakė jis.
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K. Budrys tapo užsienio reikalų ministru po 2024 m. Seimo rinkimų – iš pradžių vadovavo Užsienio reikalų ministerijai (URM) Gintauto Palucko Vyriausybėje, darbą tęsė ir su premjere Inga Ruginiene. Vis tik, K. Budrys laikomas prezidento Gitano Nausėdos žmogumi – prieš darbą URM jis ėjo šalies vadovo vyriausiojo patarėjo pareigas.
Koalicinių pokyčių kontekste netylant kalboms, kad su K. Budriu gali būti atsisveikinta, šalies vadovas buvo užstojęs ministrą – tikino nesuprantantis, kodėl kyla klausimų dėl K. Budrio darbo.
Nepaisant prezidento pozicijos, V. Sinkevičiaus manymu, sutarti su šalies vadovu dėl naujo užsienio reikalų ministro tikrai įmanoma.
„Manau, kad pavyktų. Netikiu, kad kažkas yra visiškai užsiblokavęs. Jeigu Mindaugas sako, kad neįmanoma dirbti, tai turbūt reikės į tą atsižvelgti. Bet, vėlgi, aš tikrai nežinau, kokia yra stadija jų diskusijų su prezidentu, aš negaliu to vertinti. Manau, kad labai greitai mes pamatysime tą procesą“, – dėstė europarlamentaras.
Pats V. Sinkevičius patikino pats K. Budriui esminių pastabų neturįs.
„Priekaištų didelių neturiu. Yra epizodai, kur, galbūt, mums reikėtų aiškumo daugiau“, – sakė politikas.
D. Matulionis būtų stiprus kandidatas į URM ministrus
Vis tik, K. Budrys eina pareigas jau beveik porą metų – ar jį pakeitus Lietuva neprarastų tam tikrų diplomatinių ryšių? Europarlamentaro teigimu, viskas priklauso nuo to, kas pakeistų dabartinį ministrą.
Kuluaruose kalbama apie dabartinį prezidento patarėją Deividą Matulionį. Tai, kad jo pavardė buvo svarstoma tarp galimų kandidatų, interviu naujienų agentūrai BNS patvirtino pats M. Sinkevičius.
„Jeigu Deividas Matulionis (pakeistų K. Budrį – Lrytas) – tai Deividas Matulionis turi puikų įdirbį. Ką tik pats grįžęs iš to paties Briuselio, buvo ambasadorius NATO, pažįsta Užsienio reikalų ministeriją. Tai, manau, stiprus kandidatas. Bet, vėlgi, aš tikrai galiu tik vertinti, aš nežinau, ar jis yra pateiktas, ar tai realu. Tų pavardžių dabar labai daug viešojoje erdvėje“, – pridūrė jis.
Demokratų ministrų kandidatūros – jau aptartos su M. Sinkevičiumi
Tuo metu klausiamas apie demokratų deleguojamus kandidatus į ministrus, V. Sinkevičius pavardžių nenori atskleisti. Tik patikino, kad su M. Sinkevičiumi aptarė potencialias kandidatūras.
„Manau, kad yra (sutarimas – Lrytas), bet jie dar nėra pristatyti šalies prezidentui, tai dar neskubėčiau su išvadomis ir, galų gale, turi būti sudėliota galutinė dėlionė. Bet su Mindaugu aš esu tai aptaręs“, – kalbėjo jis.
„Kol kas nenorėčiau įvardinti, nes, kaip sakiau, aš norėčiau, kad, vis dėlto, jie būtų suderinti ir su prezidentu, galbūt bendru Vyriausybės sąrašu ir kad nebūtų kažkokių siurprizų“, – teigė jis, paprašytas atskleisti kandidatų pavardes.
Teiraujantis, ar M. Sinkevičiui įvardytos pavardės yra „Vardan Lietuvos“ partijos nariai, V. Sinkevičius tai patvirtino.
„Tai yra partijos nariai“, – patikino jis, bet neatskleidė, ar kalbama apie šiuo metu Seime dirbančius kolegas.
Pagal koalicinį susitarimą, „Vardan Lietuvos“ atiteko energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrų portfeliai. Neoficialiai kalbama, kad į šiuos postus bus siūlomos atitinkamai Luko Savicko, Lino Kukuraičio bei Kęstučio Mažeikos kandidatūros.
Ketvirtadienį naujosios valdančiosios daugumos partneriai – socialdemokratai, demokratai „Vardan Lietuvos“ bei Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija – žada pasirašyti koalicinę sutartį. Joje numatyta, kad į premjerus bus teikiama M. Sinkevičiaus kandidatūra. „Socdemas“ tikino, kad kitą savaitę pradės aiškėti būsimo Ministrų kabineto pavardės.
Darbą baigianti Ingos Ruginienės Vyriausybė ketina atsistatydinti kitą antradienį.
Virginijus SinkevičiusKęstutis Budrysužsienio reikalų ministras
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