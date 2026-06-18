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V. Sinkevičius sako su šeima kalbėjęs apie URM vadovo postą, bet realaus pasiūlymo nesulaukęs

2026 m. birželio 18 d. 19:24
Demokratų lyderis, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako su šeima ir artimaisiais aptaręs galimybę naujoje Vyriausybėje užimti užsienio reikalų ministro postą, tačiau realaus pasiūlymo per derybas su socialdemokratais tikina neišgirdęs.
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„Kai tas pasiūlymas (dėl užsienio reikalų ministro posto – ELTA) nuskambėjo ir jis atrodė pakankamai rimtai, tokių svarstymų tikrai buvo (grįžti dirbti į Lietuvą – ELTA). Kalbėjausi su artimiausia aplinka ir šeimoje turėjome tą diskusiją, bet realiai derybų metu to pasiūlymo nebuvo ant stalo, tai manau yra labai svarbu paminėti“, – LRT televizijai.
Pasak politiko, tai yra atsakingos pareigos, kurias būtų svarstęs užimti galiojant kelioms sąlygoms – tarp jų atsakomybę vadovauti naujajai Vyriausybei prisiimant Mindaugui Sinkevičiui.
Visgi, kaip pakartojo demokratas, diskusijose su socialdemokratais realaus pasiūlymo dėl Užsienio reikalų ministerijos (URM) nebuvo.
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„Svarstyčiau, be jokios abejonės, nes tai priklausytų – vėlgi, mes visuomet pasisakėme apie platesnę Vyriausybės perkrovą, tai kaip ta perkrova atrodytų, Mindaugo sprendimas eiti ar neiti pareigas yra labai svarbus, nuo ko turėtume atsispirti, galų gale programa ir siekiai, ką mes siektume įgyvendinti. Be jokios abejonės visa tai turėtų didelę įtaką ir tam sprendimui“, – aiškino V. Sinkevičius.
Diskusijos apie užsienio reikalų ministro keitimą netyla viešojoje erdvėje jau kurį laiką yra svarstant, kad socialdemokratai nėra patenkinti Kęstučio Budrio darbu, jis pats tvirtina šiuo klausimu su Vyriausybę formuoti besiruošiančiu M. Sinkevičiumi nekalbėjęs.
Tuo metu Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas pareiškė, kad K. Budrys veikiausiai nebus užsienio reikalų ministru, kai kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
Tik pradedant derybas dėl naujos koalicijos kalbėta apie tai, kad postą galėtų užimti ir V. Sinkevičius, šis jau sakė, kad postas nebuvo ant derybų stalo.
Politiniuose kuluaruose taip pat svarstoma, kad K. Budrio vietą Užsienio reikalų ministerijoje (URM) galėtų užimti prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime pasirašė koalicinę sutartį.
Naujoje Vyriausybėje demokratams atiteks Energetikos, Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijos.
Valdančioji LSDP toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo – kuravimą.
 
Virginijus SinkevičiusDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Užsienio reikalų ministerija (URM)

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