Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: pasienyje su Baltarusija vėl apgręžta 12 migrantų

2026 m. birželio 18 d. 08:10
Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (1)
„Vakar per parą į Lietuvą neįleista 12 neteisėtų migrantų, pusė jų buvo apgręžta Ignalinos rajone. Sulaikyti ir apgręžti penki Sirijos piliečiai ir vienas Irano pilietis. Kiti šeši į Lietuvą norėjo patekti ties Varėnos rajonu, bet išsigando atskubėjusių pasieniečių ir pabėgo atgal į Baltarusiją“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis.
Toks pat skaičius užsieniečių buvo apgręžtas ir parą prieš tai.
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 64 migrantų o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą – antradienį – tokių asmenų pranešė vėl nefiksavę.
Susiję straipsniai
VSAT: neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje nefiksuota jau trylika parų

VSAT: neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje nefiksuota jau trylika parų

Po pareigūnų sulaikymo operacijos VRM siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę

Po pareigūnų sulaikymo operacijos VRM siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę

Įsigaliojant ES Migracijos paktui, NVO ragina užtikrinti žmogaus teisių apsaugą

Įsigaliojant ES Migracijos paktui, NVO ragina užtikrinti žmogaus teisių apsaugą

Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 804.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Lietuvos ir Baltarusijos pasienisnelegalūs migrantai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.