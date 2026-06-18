VSAT: pasienyje su Baltarusija vėl apgręžta 12 migrantų

„Vakar per parą į Lietuvą neįleista 12 neteisėtų migrantų, pusė jų buvo apgręžta Ignalinos rajone. Sulaikyti ir apgręžti penki Sirijos piliečiai ir vienas Irano pilietis. Kiti šeši į Lietuvą norėjo patekti ties Varėnos rajonu, bet išsigando atskubėjusių pasieniečių ir pabėgo atgal į Baltarusiją“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis.
Toks pat skaičius užsieniečių buvo apgręžtas ir parą prieš tai.
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 64 migrantų o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą – antradienį – tokių asmenų pranešė vėl nefiksavę.
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Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 804.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.