Žiniasklaida: įtariamajai Augalininkystės tarnybos byloje A. Silickienei skirta nešioti apykoję

Portalui žinią, kad A. Silickienei skirta nešioti apykoję, patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams VAT išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Pateikė pagrindines K. Starkevičiaus prisipažinimo klaidas: jis tą turėjo daryti iš karto
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja A. Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru Sauliumi Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
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Vasarį kratos buvo atliktos parlamentarų S. Skvernelio ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinetuose. Vėliau jiems buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.