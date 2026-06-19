Iš Lietuvos kariuomenės – žinia dėl operacijos Hormūze: kariai pasiruošę išvykti

Nuo šiandien, birželio 19 d., Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną.
Komandos pagrindinė užduotis – aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti jūrines minas bei kitus sprogstamuosius objektus po vandeniu. Tam bus naudojami autonominiai povandeniniai robotai, leidžiantys nuotoliniu būdu vykdyti paiešką ir identifikuoti pavojingus objektus, taip pat specializuota nardymo ir išminavimo įranga.
Esant poreikiui, identifikuotus sprogmenis narai išminuotojai neutralizuos laikydamiesi nustatytų saugaus išminavimo procedūrų.
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Lietuva buvo viena pirmųjų NATO sąjungininkių, oficialiai deklaravusių pasirengimą skirti išminavimo specialistus šiai JAV vadovaujamai operacijai, kol dalis kitų valstybių dar vertina savo galimybes.
„Lietuvos kariuomenė operatyviai sureagavo į sąjungininkų prašymą ir yra pasirengusi prisidėti prie JAV vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje. Mūsų kariai yra aukštos parengties, o jų turima kompetencija ir ilgametė patirtis vykdant išminavimo užduotis tarptautinėse operacijose leis efektyviai prisidėti prie saugios laivybos užtikrinimo.
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Lietuva yra viena pirmųjų sąjungininkių, deklaravusių pasirengimą skirti savo išminavimo pajėgumus būtent šiai operacijai, taip dar kartą patvirtindama savo įsipareigojimą kolektyvinei gynybai ir sąjungininkų solidarumui“, – teigia Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Lietuvos kariuomenės indėlis sustiprins tarptautines pastangas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje – viename svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių.
Per jį kasmet praplaukia daugiau kaip 30 tūkst. laivų, o šiuo maršrutu transportuojama apie penktadalis pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų. Todėl saugios laivybos užtikrinimas šiame regione yra strategiškai svarbus tarptautiniam saugumui ir pasaulio ekonomikai.
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