L. Kasčiūnas apie JAV karių rotaciją: liepą turėsime grįžtančius amerikiečius

„Dar nėra oficialių žinių, kaip bus toliau su Amerikos kariais, bet galiu pasakyti, kad turėsime gerų žinių. Manau liepos mėnesį mes turėsime grįžtančius amerikiečius“, – „Žinių radijui“ penktadienį teigė L. Kasčiūnas.
Tokių žinių teigė turįs ir NSGK narys, socialdemokratas Tomas Martinaitis.
„Tą patį ir aš galiu pasakyti“, – „Žinių radijui“ sakė T. Martinaitis.
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Vis tik, L. Kasčiūno teigimu, išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu.
„Ne, didesnio (skaičiaus neturėsime – ELTA)“, – sakė jis.
„Gal šiek tiek mažesnis (pajėgumas – ELTA). Dabar yra priimtas neformalus sprendimas. Turėtume turėti ir tam tikrą politinę žinią. Manau greitu metu galėsime pranešti“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.
Krašto apsaugos ministras R. Kaunas sakė turįs patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje.
Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
Laurynas KasčiūnasJAV kariaiSeimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
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