„Manau, kad bent pradžioje, toks scenarijus yra realiausias. Aš šeimos tampyti nenoriu. Galų gale nežinome, kaip seksis, ar viskas sklandu. Vasaros laikotarpis, kada vaikai gali ilsėtis“, – interviu Eltai teigė M. Sinkevičius.
„Darysiu absoliučiai viską, kad šeima dėl tų pareigų, kurias gali tekti eiti, patirtų kiek įmanoma mažiau nepatogumų. Geriau jau aš lakstysiu pirmyn atgal, čia jau bus mano atsakomybė. Mažiau miego, mažiau kažko, bet noriu šeimą apsaugoti nuo visų sunkumų“, – akcentavo jis.
Vis tik, politikas sako šiuo klausimu sprendimų ieškosiantis konsultuodamasis su Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT).
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„Negalvoju apie tą buitį. Kai ir jei įvyks tie politiniai sprendimai, tada ir pagalvosiu. Mano prioritetas nepasikeitė – noriu, kiek išeis, būti arčiau žmonos, arčiau šeimos, arčiau vaikų. Nenoriu, kad mano politinis kelias ir karjeros pokyčiai paveiktų šeimą, jei paveiktų – kad tą padarytų minimaliai“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Ieškosiu kelio kalbėdamas su VAT, koks čia galėtų būti tas saugus kelias. Jonavoje gyvenu trijų kambarių bute, apsaugos kambario neturiu ir jo išskirti negaliu, nebent su vaikais kažkur, bet čia tik humoras. Nežinau, kaip reikės daryti“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį LSDP, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime pasirašė koalicinę sutartį.
Joje premjeru deleguojamas LSDP lyderis M. Sinkevičius.
Vyriausybės vadovo poste jis pakeistų dabartinę premjerę Ingą Ruginienę. Į šias pareigas socialdemokratė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Premjeras
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