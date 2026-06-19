Prezidentūra: sprendimas dėl JAV karių rotacijos šalyje gali būti ir geresnis, nei buvo iki šiol

„Pagal informaciją, kurią gauname iš Vašingtono, sprendimas dėl JAV karių rotacijos Lietuvoje, gali būti ir geresnis, nei buvo iki šiol. Šiuo metu sprendimas yra galutinėje priėmimo stadijoje ir detales galėsime paskelbti netrukus“, – G. Nausėdos poziciją penktadienio vakarą Eltai perdavė jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.
Krašto apsaugos ministras R. Kaunas sakė turįs patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
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Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje.
Savo ruožtu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai – Laurynas Kasčiūnas ir Tomas Martinaitis – pranešė turintys žinių, kad pasibaigus Jungtinių Valstijų karių rotacijai, nauji kariai į Lietuvą atvyks liepą.
Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
Liudmila Petrakova (ELTA)
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