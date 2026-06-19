Prokuratūra ragina LRT pašalinti nustatytus pažeidimus susijusius su programų pirkimais

„Nutarime konstatuojama, kad LRT, paskelbusi savo interneto svetainėje ataskaitą apie 2025 m. neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus programų pirkimus, neatskleidė joje duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pirko paslaugas, ir dėl visų pirkimų pateikė tik vieną bendrą paaiškinimą, kodėl ši informacija negali būti paskelbta viešai“, – penktadienį paskelbė prokuratūra.
„Tyrimo metu nustatyta, kad bendro pobūdžio sprendimą neviešinti visų fizinių asmenų – tiekėjų – vardų ir pavardžių interneto svetainėje viešai skelbiamose ataskaitose (…) LRT priėmė neatlikusi kiekvieno konkretaus atvejo (pirkimo) vertinimo ir nenustačiusi individualių aplinkybių, reikšmingų užtikrinant pusiausvyrą tarp pirkimų skaidrumo, viešumo bei tiekėjų teisių bei teisėtų interesų apsaugos“, – priduriama pranešime.
Prokuroro vertinimu, vienoda išimtis visiems tiekėjams negali būti pritaikyta, nes taikant teisės aktuose numatytas išimtis privalo būti įvertintos individualios aplinkybės.
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Teigiama, kad nustatytą pažeidimą LRT turėtų pašalinti atlikusi kiekvieno konkretaus atvejo – pirkimo – vertinimą, nustatyti individualias aplinkybes bei paskelbti interneto svetainėje patikslintą ataskaitą.
ELTA primena, kad gegužę Seimo Audito komitetas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas įpareigoti LRT laikytis teisės aktų reikalavimų ir atskleisti paslaugų tiekėjų – fizinių asmenų – vardus ir pavardes, iš kurių paslaugos buvo įsigytos neskelbiamos apklausos būdu.
Teigta, kad LRT, interpretuodama teisės aktų reikalavimus, laikosi pozicijos, jog fizinių asmenų vardų ir pavardžių atskleidimas, nurodant kiek pastariesiems sumokėta už nacionaliniam transliuotojui suteiktas paslaugas, neva pažeistų asmens duomenų apsaugą, teisėtus tiekėjų komercinius interesus.
Pasak Seimo Audito komiteto, nors LRT dėl tokios savo pozicijos ne kartą buvo kritikuota Valstybinės duomenų inspekcijos (VDI), Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT), taip ir neįgyvendino Valstybės kontrolės (VK) rekomendacijos tokius duomenis paviešinti. Be to, nepateikė duomenų ir parlamentinę kontrolę vykdančiam Seimo Audito komitetui.