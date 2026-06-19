Lietuvos dienaAktualijos

Prokuratūra ragina LRT pašalinti nustatytus pažeidimus susijusius su programų pirkimais

2026 m. birželio 19 d. 12:59
Po Seimo Audito komiteto prašymo ir papildomai atsiųstų dokumentų, Generalinė prokuratūra ragina Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) pašalinti nustatytus teisės pažeidimus, susijusius su programų pirkimais.
Daugiau nuotraukų (2)
„Nutarime konstatuojama, kad LRT, paskelbusi savo interneto svetainėje ataskaitą apie 2025 m. neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus programų pirkimus, neatskleidė joje duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pirko paslaugas, ir dėl visų pirkimų pateikė tik vieną bendrą paaiškinimą, kodėl ši informacija negali būti paskelbta viešai“, – penktadienį paskelbė prokuratūra.
„Tyrimo metu nustatyta, kad bendro pobūdžio sprendimą neviešinti visų fizinių asmenų – tiekėjų – vardų ir pavardžių interneto svetainėje viešai skelbiamose ataskaitose (…) LRT priėmė neatlikusi kiekvieno konkretaus atvejo (pirkimo) vertinimo ir nenustačiusi individualių aplinkybių, reikšmingų užtikrinant pusiausvyrą tarp pirkimų skaidrumo, viešumo bei tiekėjų teisių bei teisėtų interesų apsaugos“, – priduriama pranešime.
Prokuroro vertinimu, vienoda išimtis visiems tiekėjams negali būti pritaikyta, nes taikant teisės aktuose numatytas išimtis privalo būti įvertintos individualios aplinkybės.
Susiję straipsniai
V. Sinkevičius neatsako, ar demokratai palaikys opozicijos kreipimąsi į KT dėl LRT pataisų: spręs frakcija

V. Sinkevičius neatsako, ar demokratai palaikys opozicijos kreipimąsi į KT dėl LRT pataisų: spręs frakcija

Po perspėjimų dėl Rusijos – kariuomenės veiksmai Lietuvoje: prabilo apie V. Putino desperaciją

Po perspėjimų dėl Rusijos – kariuomenės veiksmai Lietuvoje: prabilo apie V. Putino desperaciją (5)

V. Sinkevičius sako su šeima kalbėjęs apie URM vadovo postą, bet realaus pasiūlymo nesulaukęs

V. Sinkevičius sako su šeima kalbėjęs apie URM vadovo postą, bet realaus pasiūlymo nesulaukęs

Teigiama, kad nustatytą pažeidimą LRT turėtų pašalinti atlikusi kiekvieno konkretaus atvejo – pirkimo – vertinimą, nustatyti individualias aplinkybes bei paskelbti interneto svetainėje patikslintą ataskaitą.
ELTA primena, kad gegužę Seimo Audito komitetas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas įpareigoti LRT laikytis teisės aktų reikalavimų ir atskleisti paslaugų tiekėjų – fizinių asmenų – vardus ir pavardes, iš kurių paslaugos buvo įsigytos neskelbiamos apklausos būdu.
Teigta, kad LRT, interpretuodama teisės aktų reikalavimus, laikosi pozicijos, jog fizinių asmenų vardų ir pavardžių atskleidimas, nurodant kiek pastariesiems sumokėta už nacionaliniam transliuotojui suteiktas paslaugas, neva pažeistų asmens duomenų apsaugą, teisėtus tiekėjų komercinius interesus.
Pasak Seimo Audito komiteto, nors LRT dėl tokios savo pozicijos ne kartą buvo kritikuota Valstybinės duomenų inspekcijos (VDI), Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT), taip ir neįgyvendino Valstybės kontrolės (VK) rekomendacijos tokius duomenis paviešinti. Be to, nepateikė duomenų ir parlamentinę kontrolę vykdančiam Seimo Audito komitetui.
Seimo audito komitetasLietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)Generalinė prokuratūra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.