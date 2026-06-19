V. Čmilytė-Nielsen įvertino valdančiųjų sutartį: išlaidų, o ne pažangos ir perspektyvos koalicija

„Reikia prisiminti, kad jie maksimaliai turi dvejus metus – tai yra pusė kadencijos. Iš esmės joje jau matosi rinkiminės darbotvarkės kontūrai“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Rinkiminė darbotvarkė užpilant ir pamaloninant įvairias socialines grupes pinigais, taip sumažinant, sušvelninant pašokusios infliacijos efektą (...). Jie spręs problemą, kurią patys ir sukėlė, valstybės ir visų mokesčių mokėtojų sąskaita“, – akcentavo politikė.
V. Čmilytė-Nielsen pastebėjo, kad vienas svarbiausių klausimų koalicijai – demografija.
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„Tai, kad demografija įrašyta tarp prioritetinių klausimų, – suprantama. Visi apie tai kalba ir visi kalbės per rinkimų kampaniją“, – nurodė ji.
Vis tik politikė abejoja, ar per dvejus metus, likusius iki kitų Seimo rinkimų, šioje srityje pavyks pasiekti ryškių pokyčių. Jos teigimu, reikalinga aktyvesnė politinių partijų diskusija ieškant ilgalaikių sprendimų dėl demografijos.
„Kiek realiai pavyks pagerinti situaciją per dvejus metus – labai abejoju. Aš matyčiau kur kas daugiau perspektyvų, jeigu dėl demografijos politikos vėlgi būtų platesnė diskusija tarp politinių partijų ir mėginimas pasiekti susitarimą, kuris kalbėtų apie dešimties metų laikotarpį“, – pabrėžė V. Čmilytė-Nielsen.
Jos nuomone, valdančioji dauguma privalės spręsti su šalies gynyba susijusius klausimus. Be to, politikė neatmetė galimybės dėl galimų pokyčių užsienio politikoje.
„Yra dalis klausimų, susijusių su saugumu ir gynyba, kuriuos socialdemokratai – nori, nenori – turės daryti. (...). O kita dalis – tai vėlgi klausimai, ar užsienio politikoje bus mėginimų pakeisti, koreguoti kursą“, – teigė liberalė.
Susiformavo nauja koalicija
ELTA primena, kad ketvirtadienį naujosios valdančiosios daugumos partneriai pasirašė koalicinę sutartį. Dokumentą savo parašais patvirtino Seimo frakcijų seniūnai – socialdemokratė Orinta Leiputė, „valstiečių“ frakcijos vadovas Jaroslavas Narkevičius ir demokratų frakcijai vadovaujantis Lukas Savickas.
Tarp svarbiausių darbų – įsipareigojimas užtikrinti Lietuvos gynybinį atsparumą, stiprinti kolektyvinės gynybos pajėgumus, civilinę saugą, kibernetinį atsparumą ir atsakingai valdyti gynybai skirtus išteklius. Be to, planuojama išlaikyti ne mažesnį nei 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybos finansavimą.
Šeimos politikos srityje ketinama gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus. Tarp įsipareigojimų – peržiūrėti vaiko išmokų sistemą, didinti paramą šeimoms, plėsti vaikų priežiūros prieinamumą, stiprinti neformalųjį ugdymą, vaiko dienos centrus, visos dienos mokyklą ir šeimai reikalingų paslaugų tinklą regionuose, iki 2027 m. pabaigos siekti įvesti nemokamą visų pradinių klasių mokinių ir kt.
Koalicijos sutartyje taip pat žadama sumažinti kainų poveikį žmonių gyvenimui didinant pajamas, skatinant darbą ir stiprinant socialinį saugumą. Taip pat ketinama užtikrinti lygias galimybes gauti kokybišką švietimą ir stabiliai veikiančią sporto sistemą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti susisiekimo infrastruktūros būklę ir kurti darnų susisiekimą visoje Lietuvoje.
Galiausiai, tarp prioritetų užsienio politikos lauke – parama Ukrainai, NATO vienybės klausimas, strateginės partnerystės su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV), Vokietija, Lenkija, Šiaurės ir Baltijos šalimis stiprinimas. Taip pat nurodoma, kad bus siekiama santykių su Kinija normalizavimo.
XXI Vyriausybę turėtų formuoti premjero posto siekiantis Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Tuo metu Seimui ir toliau turėtų vadovauti socialdemokratas Juozas Olekas.
Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo – kuravimą.
Kaip skelbta, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei bus sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.