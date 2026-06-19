VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Anot G. Mišučio, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 105 neteisėtus migrantus. Lenkijos pareigūnai trečiadienį neapgręžė nė vieno migranto.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 804.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
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Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiMigrantai iš Baltarusijos
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