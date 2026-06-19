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VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2026 m. birželio 19 d. 08:32
Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą neteisėtų migrantų nefiksuota, informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
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Anot G. Mišučio, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 105 neteisėtus migrantus. Lenkijos pareigūnai trečiadienį neapgręžė nė vieno migranto.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 804.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
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