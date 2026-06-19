VSD skambina pavojaus varpais: Lietuvos vaikai įtraukiami į mirtiną tinklą

„Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. VSD nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje“, – teigiama VSD pranešime.
„Laiku nesustabdytas radikalizacijos procesas gali padaryti neatitaisomą žalą tiek nihilistinio ekstremizmo ideologijos paveiktiems asmenims, tiek ir jų aukoms“, – priduria departamentas.
VSD teigimu, nihilizmas susijęs su negatyvizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu, pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės.
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Pasak žvalgybos institucijos, nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, pvz., „Roblox“ ar „World of Tanks“. Tam, kad nepilnamečiai būtų įtraukti į ekstremistinę ideologiją, verbuotojai pasitelkia memus, trumpus filmus bei kompiuterinius žaidimus.
„Įsitraukimą į nihilistinio ekstremizmo tinklus ir organizacijas bandoma pateikti kaip galimybę savirealizuotis, gauti dėmesio ir pripažinimo, tapti autoritetu ar priklausyti aukštesnei socialinei grupei“, – pažymi VSD.
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Departamentas nurodo, kad į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje ieškoma pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti.
Pasak VSD, nihilistiniai ekstremistai, siekdami įgauti pasitikėjimą, pirminiame bendravimo etape pažeidžiamiems asmenims reiškia apsimestinį moralinį palaikymą. Įgavus pasitikėjimą, iš aukų išviliojama jautraus turinio vaizdo medžiaga ir, grasinant ją paviešinti, jos verčiamos žaloti save, smurtauti prieš kitus asmenis ar gyvūnus, o tam tikrais atvejais – nusižudyti. Dažnai siekiama, kad visi šie veiksmai būtų filmuojami ar fotografuojami.
Tuo metu realybėje prie nihilistinio ekstremizmo tinklų prisijungę asmenys savo veiklą dažniausiai pradeda nuo smulkių teisės pažeidimų, pvz., grafičių piešimo ar langų daužymo. Vėlesniuose etapuose pradedami vykdyti smurtiniai išpuoliai prieš jaunesnius paauglius, benamius, nuo alkoholio ir narkotikų priklausomus asmenis, rasinių, etninių ar religinių mažumų atstovus bei kitų pažeidžiamų grupių atstovus. Dažnai šios smurtinės nusikalstamos veikos yra filmuojamos ir platinamos socialiniuose tinkluose.
VSD akcentuoja, kad populiariausi nihilistinio ekstremizmo tinklai yra „764“, „Maniac Murder Cult“ (dar žinomas rusišku pavadinimu „Маньяки: культ убийства“), „No Lives Matter“ ir „True Crime Community“. Socialiniuose tinkluose yra dešimtys kitų nihilistinio ekstremizmo tinklų ir grupių, tačiau dauguma jų yra kuriamos kaip populiariausių tinklų kopijos, pvz., pavadinimuose yra skaičiai ar žodis „kultas“.
„Nihilistinio ekstremizmo tinklų grupėse yra platinamas didelę žalą jauno amžiaus asmenims galintis daryti turinys: vaikų pornografija, ekstremalaus smurtinio turinio vaizdo medžiaga (žmogžudystės, teroro aktai, žmonių ir gyvūnų kankinimai), ginklų, sprogmenų bei nuodų gamybos instrukcijos, žinomų serijinių žudikų ir teroristų veikimo metodai ir kt. Taip pat šiose grupėse yra platinama dešinįjį ekstremizmą, satanizmą ir okultines praktikas propaguojanti vaizdo medžiaga“, – pabrėžia VSD.
Požymiai, kad vaikas galimai įsitraukęs į ekstremistinę veiklą
VSD nurodo, jog egzistuoja tam tikri požymiai, rodantys, kad nepilnametis galimai yra įsitraukęs į nihilistinio ekstremizmo veiklą: socialinė saviizoliacija, staigūs ir racionaliai nepaaiškinami elgesio pokyčiai, nuolatinė prislėgta nuotaika, lengvas erzulys. Dar vienas požymis yra, jeigu didžioji laiko dalis praleidžiama bendraujant socialiniuose tinkluose, o bendravimo pobūdis slepiamas nuo artimų žmonių.
Taip pat į tokią veiklą galimai įsitraukęs nepilnametis gali naudotis uždarai socialinei grupei būdingais terminais, simboliais ir vaizdo medžiaga.
Galiausiai, įtarimų gali kilti, jeigu nepilnametis atvirai reiškia žavėjimąsi ekstremistinėmis ideologijomis, teroristinėmis organizacijomis ar serijiniais žudikais, įsigyja su tuo susijusią atributiką, smurtauja prieš kitus asmenis ar gyvūnus. Taip pat – jeigu neaiškiomis aplinkybėmis turi atsiradusių žaizdų, nudegimų ar randų.
Rekomendacijos tėvams
Siekiant prevencijos, VSD tėvams rekomenduoja kalbėtis su atžalomis apie galimas grėsmes bendraujant socialiniuose tinkluose – vaikai turi būti užtikrinami, kad jie bet kada gali kreiptis pagalbos ar patarimo.
Tėvai raginami atidžiai stebėti savo vaikų veiklą socialiniuose tinkluose ir ypač – su kuo jie bendrauja. Tuo metu skaitmeninės komunikacijos įrenginiuose rekomenduojama įdiegti nepilnamečių apsaugos nuo žalingo turinio programas.
Rekomenduojama reguliariai tikrinti, kokia su vaikais susijusi informacija yra pasiekiama informacinėje erdvėje. Prieš viešinant socialiniuose tinkluose vaizdo medžiagą, kurioje matomi vaikai, įvertinti to būtinybę ir galimas neigiamas pasekmes.
Galiausiai, jeigu vaikai užmegztų įtartinus kontaktus socialiniuose tinkluose, išsaugoti visą tokio bendravimo turinį.
Pastebėjus įtartiną veiklą ar nihilistinio ekstremizmo požymius, VSD ragina nedelsiant kreiptis į juos.
Valstybės saugumo departamentas (VSD)Lietuvanepilnamečiai
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