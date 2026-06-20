„Blue/Yellow“ Ukrainai pernai suteikė beveik 19 mln. eurų vertės paramos

Iš bendros sumos didžiąją dalį sudarė fizinių asmenų parama – 9,18 mln. eurų (48 proc.), juridinių asmenų – 6,715 mln. eurų (35 proc.)
Taip pat – gyventojų skirta 1,2 proc. pajamų mokesčio dalis, kuri sudarė 3,046 mln. eurų (16 proc.) – iš viso pernai organizacijai taip paramą skyrė daugiau nei 35,8 tūkst. žmonių.
Taip „Blue/Yellow“ trečius metus iš eilės tapo daugiausia GPM skyrimo metu lėšų surinkusia organizacija šalyje.
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Pernai taip pat peržengta 100 mln. eurų suma, kurią lietuviai paaukojo „Blue/Yellow“ nuo organizacijos įkūrimo 2014 m.
„Pasikeitęs karo veidas padiktavo naujas sąlygas – ataskaitose dabar dominuoja inovacijos, elektroninė kova ir tūkstančiai dronų. Labiausiai 2025-aisiais didžiuojuosi tuo, kad nepaisant visų iššūkių „Blue/Yellow“ išlaikė absoliutų visuomenės pasitikėjimą“, – ataskaitoje teigia „Blue/Yellow“ direktorė Laura Paukštė.
„Kiekvienas mūsų įvykdytas projektas, kiekviena išgelbėta ukrainiečio kario gyvybė yra bendras visos Lietuvos laimėjimas“, – tikina ji.
Pernai organizacija Ukrainai perdavė daugiau nei 5 tūkst. dronų, 47,4 tūkst. vienetų elektros tinklų įrangos ir jos komponentų, 67,3 tūkst. vienetų medicininių priemonių ir vaistų, 5,3 tūkst. dronų priedų, 378 antidronus.
Taip pat 835 ekipuotės vienetus, 608 – ryšio įrangos, 569 vienetus kompiuterinės įrangos, 730 generatorių ir baterijų, kitos įrangos bei technikos.
„Šiandien mes Ukrainos kariams tiekiame ne tik paramą, mes tiekiame pranašumą: nuo technologijų iki neįkainojamų žinių. Kova tapo dar nuožmesnė, bet mūsų ryžtas niekur nedingo. Esame kartu iki galo“, – teigė vienas organizacijos bendraįkūrėjų Jonas Ohmanas.
Per pernai vasarį vykusią akciją „Radarom!“ iš viso surinkta 5,7 mln. eurų, už kuriuos buvo perkami Ukrainos kariams kritiškai reikalingi įvairių tipų dronai ir antidronai, iš jų 3,8 mln. eurų buvo skirta Lietuvoje pagamintiems dronams įsigyti, 1,89 mln. eurų – Ukrainoje pagamintiems dronams.
Organizacija pernai taip pat įvykdė 12 savanorių medikų misijų į Ukrainą, į jas vyko 18 medikų, gydymo įstaigoms Ukrainoje perduota 15 specializuotų medicinių aparatų, Lietuvos gydytojai Ukrainoje taip pat mokėsi dirbti karo sąlygomis – šiose stažuotėse dalyvavo 33 medikai.
Pernai „Blue/Yellow“ paramą iš viso gavo 247 Ukrainos kariniai daliniai ir organizacijos.
Blue/Yellowkaras UkrainojeRusijos agresija
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