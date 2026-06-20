A. Butkevičius: socialdemokratų sprendimas skirti I. Ruginienę į premjeres nebuvo atsakingas

„Kada ponia I. Ruginienė buvo išrinkta, tai pasakiau, kad socialdemokratai nejaučia atsakomybės prieš visuomenę ir elgiasi labai neatsakingai. Liaudiškai tariant, ją, kaip moterį ir politikę, faktiškai pakišo į tokią vietą, kur ateityje gali sužlugdyti visą jos politinį kelią“, – laidoje „ELTA kampas“ teigia A. Butkevičius.
„Čia yra apie Socialdemokratų partijos požiūrį parenkant žmones į ministro pirmininko pareigas. Tegul būna Lietuva ar kažkokia kita valstybė, yra keliami tam tikri reikalavimai. Čia jau tam tikras savigarbos jausmas turi būti pas tuos žmones, kurie formuoja Vyriausybės kabinetą arba kalba apie ministro pirmininko kandidatūrą“, – akcentavo jis.
Pasak buvusio socialdemokrato ir premjero A. Butkevičiaus, kandidatas į ministrus pirmininkus turi turėti žinių, valdymo patirties ir gebėti suvaldyti atstovaujamą politinę jėgą, o kartu – ir Vyriausybę.
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Parlamentaras taip pat pažymėjo, jog jeigu prieš metus I. Ruginienė būtų buvusi palikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadove, ji galėjo užaugti kaip politikė.
„Dėl SADM pareigų paskyrimo – tai buvo savotiškas iššūkis jai, bet daugelis galvojo, kad ji susitvarkys, nes ji socialinėje politikoje tikrai gilinosi. (...) Aš manau, kad ji būtų užaugusi šitoje pozicijoje kaip ministrė“, – teigė jis, bet kartu pridūrė, kad ir šiose pareigose I. Ruginienė padarė klaidų.
Kalbėdamas apie I. Ruginienės vadovavimą Vyriausybei, A. Butkevičius komentavo, jog jos valdymo metu prasidėjo blaškymasis, kadangi ministrė pirmininkė neišskyrė valstybei svarbių prioritetinių tikslų ir uždavinių.
„Nė karto negirdėjau iš jos pasisakymo: „(...) Mielieji politikai, Vyriausybė turi aiškiai išsikelti keletą tokių uždavinių.“ Visi pamatė, kad gynybos ir saugumo klausimai jautrus, bet visi pradėjo tuo rūpintis, pradedant prezidentu, užsienio reikalų ministru, premjere, krašto apsaugos ministru ir dalimi Seimo narių“, – pastebėjo A. Butkevičius.
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„Tai yra labai svarbu, mes tą suprantame. Bet gal yra tam tikri atsakingi žmonės, kurie turi tai daryti ir turi visuomenę informuoti? Ar krašto apsaugos ministras, ar prezidentas. Tam tikrais atvejais įsikiša ir kiti ministrai“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius dar pernai svarstė imtis premjero pareigų
I. Ruginienę į premjeres socialdemokratai pasiūlė pernai rugpjūtį, kai atsistatydino Gintautas Paluckas. A. Butkevičius teigė, kad tuo metu tikėjosi, jog Vyriausybės vadovo pareigas užims tuometis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis. Tiesa, kiek vėliau paaiškėjo ir tam tikros aplinkybės – prokuratūra kreipėsi į Seimą prašydama naikinti šio politiko teisinę neliečiamybę.
Be to, kaip pažymėjo buvęs socialdemokratas, kai po G. Palucko atsistatydinimo buvo pradėta formuoti nauja valdžia, premjero pareigų svarstė imtis ir M. Sinkevičius.
„Aš dar su juo (M. Sinkevičiumi – ELTA) pasikalbėdavau, bet be jokių politinių sprendimų. Jis dar prieš dvi dienas buvo pasakęs, kad jis dalyvaus, supratau, gal net 95 proc.“ – kalbėjo pašnekovas.
„Buvo man tam tikras nusivylimas ir nežinojau priežasčių, kodėl reikėjo pakeisti savo sprendimą“, – pažymėjo buvęs ilgametis LSDP narys ir pirmininkas.
Jei dar spintoje yra skeletų, apie juos reikia pasisakyti atvirai
Netrukus po to, kai M. Sinkevičius praėjusią savaitę pranešė ketinantis imtis premjero pareigų, visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis LSDP lyderis padengė teisines išlaidas savo „čekiukų“ byloje.
Anot visuomenininko, per žurnalistinį tyrimą įvertinus socdemų lyderio deklaruotas pajamas, kilo abejonių, ar jis galėjo savo lėšomis padengti teisines išlaidas byloje.
A. Tapinas teigė, jog viso teisinio proceso metu M. Sinkevičių skirtingų instancijų teismuose porą metų atstovavo vienos brangiausių šalyje advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Arūnas Petrauskas, o teisinės išlaidos, net ir konservatyviai vertinant, galėjo būti ne mažesnės kaip 40–50 tūkst. eurų.
Tuo metu M. Sinkevičiaus 2023 m. turto deklaracijoje, pasak visuomeninko, nurodyta tik 16,8 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Pats socialdemokratų lyderis teigė, kad teisinės išlaidos jo „čekiukų“ byloje siekė virš 10 tūkst. eurų, o paslaugas suteikusi advokatų kontora „Ellex Valiūnas“ nuolaidų jam nepritaikė.
Paklausus, ar tokie skeletai spintoje – populiarus išsireiškimas dar nuo G. Palucko Vyriausybės laikų – nepakenks M. Sinkevičiui eiti premjero pareigų, A. Butkevičius pirmiausia pabrėžė netikėjęs, jog tokie šešėliai apskritai gali atsirasti Jonavos mero aplinkoje.
„Aš niekada nepatikėjau, kad skeletai jo šeimoje arba jo asmenyje galėjo atsirasti. Žinant ar daugiau pažįstant jo tėvą, šeimą, tikrai aš nemaniau, kad tokie atvejai gali atsitikti“, – sakė jis.
Pasak demokratų atstovo, M. Sinkevičius turėtų pats įvertinti šiuos dalykus ir atvirai pasisakyti, ar spintoje dar gali slypėti skeletų.
„Atvirumas... Žinote, daug greitesnis ir nuodėmių atleidimas. Bet jeigu tu nepasakysi ir dar yra papildomų skeletų, tai bus labai sunku dirbti premjero pareigose“, – kalbėjo A. Butkevičius.
Pasak A. Butkevičiaus, Seimo demokratų frakcijoje buvo pokalbių apie galimas rizikas dėl ėjimo į koaliciją su LSDP, ypač turint omenyje M. Sinkevičiaus praeities skandalus.
„Apie rizikas mes kalbėjome dar netgi kada faktiškai buvo koalicinė sutartis pasirašyta. Aš galiu pasakyti, kad frakcijoje šimtaprocentinės laimės nesimatė visų frakcijos narių veiduose. Ir daugelis pabrėžė, kad tai yra mums didžiulis iššūkis“, – sakė jis.
Pasirašė koalicijos sutartį
Ketvirtadienį pasibaigė beveik dvi savaites trukęs naujosios koalicijos formavimo, partnerių derybų procesas – socialdemokratai, demokratai ir „valstiečiai“ Seime pasirašė koalicinę sutartį, kurioje numatyta, kad naujajai Vyriausybei vadovauti turėtų M. Sinkevičius.
Koalicijos partijos sutarė dėl pasiskirstymo ministerijomis. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos apsaugos ministerijos.
Valdančioji LSDP toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija (LVŽKŠS) išlaiko dviejų ministerijų – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo – kuravimą.
Kaip skelbta, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei bus sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.