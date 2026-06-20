Seimas atmetė ginklų laikymą siūlančias liberalizuoti įstatymo pataisas

Šią savaitę tai numatančios Seimo nario konservatoriaus Emanuelio Zingerio pateiktos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos nesulaukė pritarimo po pateikimo. Jas palaikė 38 parlamentarai, prieš buvo 17, susilaikė 41. Parlamentarai nesutiko grąžinti iniciatoriams projektą tobulinti ir jį galutinai atmetė.
„Už lango yra neramu, Lietuvos valstybė yra ypatingoje situacijoje, ypač matant karą prieš Ukrainą. Tad sudarykime teisinę galimybę pagrindinį karinį parengtumą įgijusiems karo prievolininkams, išskyrus profesinės karo tarnybos karius bei kitus savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius, kurie yra priskirti kariniams vienetams, įsigyti ir laikyti individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti kai kuriuos A kategorijos ginklus, įskaitant automatinius šautuvus“, – pristatydamas projektą Seimo salėje sakė E. Zingeris.
„Toks leidimas galiotų dvejus metus, o po to galėtų būti policijos įstaigos vadovo pratęsiamas kas penkeri metai penkerių metų laikotarpiui. Panaikinus asmens priskyrimą kariniam vienetui, leidimas būtų panaikinamas“, – pridūrė jis.
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Pasak jo, toks reguliavimas būtų taikomas ne jaunesnėms nei 21 metų asmenims, pateikusiems Lietuvos kariuomenės pažymą. Beje, įstatymo projekte kalbama apie karo prievolininkus, kurie turėjo teisę karinės tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą.
„Visi saugikliai yra sudėti. Įstatymo pakeitimas prisidės prie visuotinės gynybos principo įgyvendinimo ir leis kariuomenėje apmokytiems, disciplinuotiems, atsakingiems ir patriotiškiems žmonėms veiksmingiau įsitraukti į šalies gynybą situacijai reikalaujant“, – sakė E. Zingeris.
Jis akcentavo, kad ginklus galėtų turėti tie, kurie yra susiję su karine tarnyba, yra išmokę atsakingai jais naudotis.
Projektą kritikavęs Mišrios Seimo narių grupės seniūno pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas teigė tarnavęs kariuomenėje, kur sutiko visokių, taip pat ir neatsakingų žmonių.
„Jeigu tokie asmenys, kuriuos aš laikau pavojingais, gautų ginklus į rankas, turėsime rimtų problemų. Tarnaujant kariuomenėje, kai jie rankose laikė tuščią šautuvą, jau tada buvo neramu, kad su juo gali kažką padaryti. Dabar jau praėjo daug metų nuo to laiko, kai jie baigė tarnybą. Kas bus su tais žmonėmis, kurie turės priimti sprendimą įduoti į rankas ginklą tam tikriems asmenims? (... ). Nuoširdžiai jums sakau, gerbiamieji, kad tarnyboje surenkami žmonės būna iš visokiausių pakampių. Tarnybos metu pasireiškia daug įvairių simptomų, į kuriuos galbūt nežiūrima. Pagalvokite, kas bus, kai nelabai adekvatūs asmenys, baigę tarnybą, turės galimybę įsigyti ginklą?“, – svarstė V. Šeršniovas, ragindamas balsuoti prieš projektą.
Nesutikęs su tokiu vertinimu, Seimo narys E. Zingeris ragino gerbti tuos, kurie mus gins.
„Mano giminės Izraelyje turi ginklus namuose, atsakingai laiko seifuose. (...) Ar mes manome, kad mūsų valstybė yra kitokia, ar tai yra kokie nors kolūkiniai laikai, kad girti žmonės gali panaudoti neatsakingai karinį ginklą prieš savo kaimynus? Jeigu kalbate apie neatsakinguosius, aš manau, jie gali ir taip surasti būdą sukelti kokį nors baisų „kermošių“ savo kaimynams. Mes gerbiame tuos, kurie mus gins“, – tvirtino E. Zingeris.
Pagal šiuo metu galiojantį Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą, ir priskirti kariniam vienetui, išskyrus profesinės karo tarnybos karius, karius savanorius ir kitus savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius, negali įsigyti ir turėti individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti A kategorijos ginklų.
Šiuo metu tokią teisę turi tik profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ir kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai ar šauliai.
SeimasGinklaiLietuvos šaulių sąjunga
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