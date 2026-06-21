Lukas Savickas ir toliau mįslingai kalba apie energetikos ministro postą

„Aš norėčiau išlaikyti bendrą principą, bet iš esmės galime kalbėti apie sritį kaip tokią, tai tikrai nesijaučiu svetimas šiai sričiai. Kaip tai bebūtų, dešimt metų darbas ekonomikos klausimuose – ar tai Vyriausybėje, ar Seime, kur būnant Ekonomikos komiteto nariu energetikos sritis priklauso nagrinėjamų klausimų apimčiai“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė L. Savickas.
„Tai ta sritis yra viena iš tų, kur jaučiu, kad turiu savo artumą temai ir matymą. Bet ar tai bus sprendimas deleguoti mane, ar kitus kolegas (...), mes matysime per artimiausią savaitę, gal pusantros“, – pridūrė jis.
Todėl jis pripažįsta, kad energetikos ministro pareigos jį domintų.
„Aš tikrai neatmesčiau tokio pasiūlymo (...) iš demokratų bendruomenės, jei toks sprendimas būtų“, – pripažino jis.
L. Savickas apie energetikos ministro postą: tokio pasiūlymo neatmesčiau
Ž. Vaičiūno nebemato komandos dalimi
Tuo metu paklaustas, ar su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į energetikos ministro poziciją atėjęs dirbti Žygimantas Vaičiūnas dar vis yra laikomas demokratų komandos dalimi, L. Savickas pripažino, kad ne. Pasak jo, Ž. Vaičiūnas pasirinko kitą komandą, kai po demokratų pašalinimo iš koalicijos nutarė toliau tęsti darbus kaip socialdemokratų deleguotas ministras.
„Tai yra normalus procesas, kada deleguoja koalicijos partneriai vieną ar kitą kandidatą, jis turi būti suderintas, priimtinas ir tinkamas. Ir, be abejo, kad iš demokratų perspektyvos yra nuostata, kad norėtume deleguoti savo komandos atstovą“, – sakė L. Savickas.
„Žygimantas (...) tuo metu priėmė tą sprendimą ir iš esmės tas sprendimas turi savo tam tikrą pasekmę šiandieną, kad ta komanda šiuo metu jau nebėra demokratų komanda“, – pridūrė jis.
Visgi, anot jo, šis ministras padarė svarbų darbą, kurį jam delegavo prezidentas, ir apsaugojo energetikos sritį nuo pavojingų interesų įtakos.
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Pasirašė koalicijos sutartį
Ketvirtadienį pasibaigė beveik dvi savaites trukęs naujosios koalicijos formavimo, partnerių derybų procesas – socialdemokratai, demokratai ir „valstiečiai“ Seime pasirašė koalicinę sutartį, kurioje numatyta, kad naujajai Vyriausybei vadovauti turėtų Mindaugas Sinkevičius.
Koalicijos partijos sutarė dėl pasiskirstymo ministerijomis. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos apsaugos ministerijos.
Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija (LVŽKŠS) išlaiko dviejų ministerijų – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo – kuravimą.
Kaip skelbta, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei bus sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Lukas SavickasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Žygimantas Vaičiūnas
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