Tądien 15 valandą Vilniuje, Katedros aikštėje, dabar jau neegzistuojančios Centro sąjungos atstovai oficialiai pradėjo rinkti parašus po reikalavimu, kad lietuvių išeivijos veikėjas, buvęs JAV gamtosaugininkas būtų įregistruotas kandidatu į Prezidentus.
Nors V. Adamkaus teisė kandidatuoti buvo ginčijama, o sprendimas dėl dalyvavimo rinkimuose nebuvo aiškus, parašų rinkimo akcija tapo pirmuoju dideliu visuomenės palaikymo ženklu.
Būtent nuo šios pilietinės iniciatyvos prasidėjo kelias, kuris V.Adamkų atvedė į Prezidentūrą.
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Lietuvoje buvo nesutariama, ar daugelį metų JAV gyvenęs ir dirbęs V.Adamkus gali kelti kandidatūrą, kadangi Konstitucijoje nurodyta, jog kandidatas į valstybės vadovus turi trejus pastaruosius metus gyventi Lietuvoje.
V. Adamkaus šalininkai teigė, kad gamtosaugininkas gali pretenduoti į prezidentus, nes nuo 1993 metų jis registruotas Šiauliuose. Anot V. Adamkaus rinkimų štabo vadovo Vidmanto Staniulio, tai pilietinė akcija, todėl pasirašant nebūtina su savimi turėti paso. Lapuose tik nurodoma pavardė, vardas bei gyvenamoji vieta ir pasirašoma.
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Per penkiolika dienų, iki 1997-ųjų rugsėjo 10 dienos, buvo tikimasi surinkti apie pusę milijono parašų ir juos įteikti Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Zenonui Vaigauskui.
V. Staniulis pripažino: „Tai – tam tikras spaudimas tiems, kurie mano, jog ne visi Lietuvos piliečiai gali tapti kandidatais į šalies prezidentus“. Tačiau jis nemanė, kad akcija prieštarauja šalies Konstitucijai, nes tokiu būdu kovojama būtent už konstitucines ir lygias žmonių teises.
Centro sąjungos pirmininkas Romualdas Ozolas pareiškė, jog sąmoningai nutarta rengti pilietinę akciją, o ne referendumą, kad šis žingsnis nebūtų suprastas kaip veikimas prieš Konstituciją.
Akcijoje parašus rinko apie 2 tūkstančius savanorių dvidešimtyje įvairių Lietuvos vietų, taip pat lankėsi butuose.
Į oficialią parašų rinkimo akcijos pradžią Katedros aikštėje atvyko ir pats V.Adamkus, ką tik grįžęs iš Amerikos, kur dalyvavo 42 metų sūnėno Alfredo, mirusio nuo vėžio, laidotuvėse.
Besibūriuojančiaisiais Katedros aikštėje susidomėjo ir keli policininkai. Jie teiravosi, ar yra gautas leidimas mitingui. V. Staniulis ir kitas centristas statybos ir urbanistikos ministras Algis Čaplikas jiems aiškino, jog tai nėra mitingas, nes čia nesakomos jokios kalbos. V. Adamkus šią akciją pavadino Lietuvos žmonių sentimentų pareiškimu.
(„Lietuvos rytas“, 1997 m.)
Valdas AdamkusVytautas LandsbergisZenonas Vaigauskas
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