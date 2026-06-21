VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžti 6 migrantai

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba penktadienį į savo šalį neįleido 51 migranto, o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą – penktadienį – tokių asmenų pranešė nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 811.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,4 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.