Vytautas Gapšys trečią kartą Kauno teisme išgirdo „ne“

Lygtinio paleidimo komisija neseniai pritarė buvusio politiko paleidimui į laisvę anksčiau laiko.
Ji konstatavo, kad nuteistasis pirmą kartą atlieka realią laisvės atėmimo bausmę, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema. Nuo 2024 m. V. Gapšys pradėjo vykdyti darbinę veiklą – dirba pagalbiniu darbininku, taip pat konsultuoja apie verslo valdymą, viešuosius ryšius, nemokamai teikia teisines paslaugas krizių įveikimo centre. Nurodoma, kad už šią savanorystę jis gavo padėką – buvo įvertintas jo atsakingas požiūris į atliekamus darbus.
„Nėra duomenų, kad nuteistasis susijęs su kriminaline subkultūra ar palaikytų kriminalinį elgesį“, – rašoma Lygtinio paleidimo komisijos dokumentuose.
Komisija taip pat konstatavo, kad nuteistojo kriminogeniniai dinaminiai veiksniai yra valdomi ir nusprendė taikyti lygtinį paleidimą.
Tačiau Kauno apygardos prokuratūros prokurorai apskundė minėtą Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą.
Kaip skelbė prokuratūra, prokurorai nesutinka su komisijos sprendime padarytomis išvadomis dėl nuteistojo V. Gapšio pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo. Prokuratūra teismo prašė netvirtinti Komisijos sprendimo. Prokurorai pažymi, kad socialinio tyrimo išvadoje nuteistajam buvo nustatyti koreguotini veiksniai, susiję su jo gyvenimo būdu, aplinka, mąstymu bei elgesiu, todėl pataisos procesas, prokuratūros vertinimu, turėtų būti tęsiamas.
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Birželio 11 d. Kauno apylinkės teismas nusprendė netvirtinti V. Gapšiui palankaus komisijos nutarimo.
Su skundu į Kauno apygardos teismą kreipęsis buvęs Seimo narys prašo jo lygtinio paleidimo klausimą perduoti dar kartą nagrinėti apylinkės teismui, o jeigu šis prašymas nebūtų tenkintas, jis prašo sudaryti galimybę jam ir jo gynėjui dalyvauti posėdyje.
Liko kalėti kiek mažiau nei 2 metus
ELTA primena, kad sausį Kauno apygardos teismo trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad nepatenkina nuteistojo skundo. Reikšminga aplinkybe teismas vertino, kad nuteistasis iki šiol kaltės nepripažįsta, buvo nustatyta kitų rizikų ir nuspręsta netaikyti lygtinio paleidimo.
V. Gapšys jau kurį laiką bausmę atlieka atviro tipo namuose Kaune, o savaitgalį grįžta pas šeimą Vilniuje. Jam liko kalėti 1 metai ir 9 mėnesiai.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jam skyrė 4 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
2023 m. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis prašė V. Gapšio, pasinaudojant Seimo nario padėtimi ir įtaka bendrapartiečiams, paveikti kitus valstybės tarnautojus – tuometinę Seimo pirmininkę, Darbo partijos frakcijos Seime narius, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovybę ir narius bei žemės ūkio ministrę, kad šie vykdydami įgaliojimus teisėtai ir neteisėtai veiktų taip, kaip prašė R. Kurlianskis.
Už tai buvo susitarta dėl neteisėto atlygio – užmaskuotų kyšių, kurie, V. Gapšiui pažadėjus paveikti prašomus asmenis ir pačiam atlikus R. Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gauti kaip papildoma 12,1 tūkst. eurų nuolaida Darbo partijos politinei reklamai bei 15 tūkst. eurų parama viešajai įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Šioje politinės korupcijos byloje kaltais pripažinta ir Darbo partija, Liberalų sąjūdis, koncernas „MG grupė“, R. Kurlianskis, buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis, Gintaras Steponavičius, Šarūnas Gustainis.
V. Gapšiui, R. Kurlianskiui ir E. Masiuliui buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės. E. Masiuliui kaip ir V. Gapšiui nepavyksta lygtinai išeiti į laisvę.
Vytautas Gapšyslygtinis paleidimasPolitinės korupcijos byla
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