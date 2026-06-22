„Sprints Foundation“ skiria 1 mln. eurų tiriamosios žurnalistikos stiprinimui Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvos tiriamosios žurnalistikos fondo kapitalas siekia 4,1 mln. eurų. Prie fondo jau yra prisidėję 105 fiziniai asmenys ir 12 juridinių organizacijų.
„Tiriamoji žurnalistika padeda užtikrinti valdžios institucijų ir organizacijų atskaitomybę bei stiprina atvirą visuomenę. „Pamatai“ įvertina ir skatina žurnalistus, kurie atlieka šį sudėtingą darbą, reikalaujantį daug laiko ir išteklių. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie iniciatyvos, kuri stiprina skaidrumą, pasitikėjimą ir demokratines vertybes“, – pranešime cituojamas „Sprints“ vadovaujantis partneris Henrikas Perssonas.
Skelbiama, kad „Sprints“ yra vienas pirmaujančių Europos technologijų augimo fondų, turintis biurus Londone, Stokholme, Milane ir Liuksemburge.
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Fondas investuoja į sparčiai augančias technologijų bendroves, turinčias potencialo tapti savo kategorijos lyderėmis. Tarp įmonės investicijų – „Vinted“, „Revolut“, „Checkout.com“ ir „Flightradar24“. „Sprints Foundation“ veiklai įmonė 10 proc. savo investicinės grąžos dalies skiria kruopščiai atrinktoms paramos iniciatyvoms.
Šį mėnesį buvo paskelbti pirmojo tiriamosios žurnalistikos apdovanojimo „Pamatai“ laureatai. 200 tūkst. eurų premija skirta Andriui Tapinui ir Šarūnui Černiauskui už tiriamųjų publikacijų ciklą „Sureikšminkim“, kurį sukūrė Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ ir „Laisvės TV“.