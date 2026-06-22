B. Pistoriusas sureagavo į augančią įtampą tarp Ukrainos ir Lenkijos

„Aš galiu tik kreiptis į visus su prašymu ne visada žiūrėti tik į galinio vaizdo veidrodėlį. Galime kalbėti apie istoriją, galime kalbėti apie istorinius ryšius.
Tačiau šiuo atveju svarbiausia yra būti vieningiems kaip NATO nariai Europoje, būti vieningiems su Ukraina ir solidarizuotis su ja“, – žurnalistams Pabradėje teigė B. Pistorius.
„Todėl galime tai aptarti, ir jie turėtų rasti išeitį iš šios situacijos, tačiau visų mūsų dėmesio centre ir pagrindinis interesas turi būti aiškūs mūsų atgrasymo ir gynybos veiksmai, kad nekiltų jokių abejonių dėl mūsų vienybės ir ryžto.
Paaiškino, kas vyksta tarp Ukrainos ir Lenkijos: atsakė, kur nesutarimų kabliukai
Tai yra vienintelis dalykas, dėl kurio galiu kreiptis į visus šio ginčo dalyvius“, – akcentavo jis.
R. Kaunas: diskutuoti turėtų istorikai, ne politikai
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Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad šia tema diskutuoti turėtų istorikai, o politikams derėtų ieškoti sprendimų dėl ateities.
„Sudėtinga praeitis neturėtų griauti mūsų ateities. Visiškai sutinku, kad diskutuoti turėtų istorikai, o politikai turėtų žvelgti į priekį ir surasti teisingus būdus judėti į priekį“, – dėstė R. Kaunas.
Lenkija yra viena iš didžiausių Ukrainos rėmėjų kovoje su Rusija, per Lenkiją keliauja didelė dalis Vakarų pagalbos.
Tačiau abi šalys jau dešimtmečius ginčijasi dėl Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) – Ukrainos nepriklausomybės judėjimo karinės šakos, nepaklususios sovietų pajėgoms ir kaltinamos, kad Antrojo pasaulinio karo metais bendradarbiavo su naciais.
Kaip skelbta, Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis papiktino kaimyninę Lenkiją, kai nusprendė vienam kariniam daliniui suteikti UPA garbės vardą. Antrojo pasaulinio karo metais UPA dalyvavo lenkų žudynėse.
Lenkija kaltina UPA 100 tūkst. lenkų nužudymu nuo 1943 iki 1945 metų. Tad dėl šio sprendimo Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis iš V. Zelenskio atėmė Baltojo erelio ordiną.
Voluinės žudynės tebėra viena iš opiausių istorinių ir diplomatinių problemų Lenkijos ir Ukrainos santykiuose. Nuo 1943 iki 1945 m. UPA nacių okupuotoje Voluinėje ir Rytų Galicijoje sistemingai nužudė maždaug 60–100 tūkst. etninių lenkų, daugiausia civilių, o žudynių kulminacija tapo 1943 m. liepos 11 d. įvykęs „Kruvinasis sekmadienis“, kai buvo puolami kaimai.
Baltojo erelio ordinas V. Zelenskiui buvo suteiktas 2023 m. balandžio mėn. buvusio Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos už nuopelnus gilinant Lenkijos ir Ukrainos santykius, skatinant demokratiją ir ginant žmogaus teises.
VokietijaUkrainaBorisas Pistoriusas
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