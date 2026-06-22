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J. Olekas teikia V. Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius

2026 m. birželio 22 d. 11:18
Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius.
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Tai numatantį potvarkį parlamento vadovas pasirašė penktadienį.
V. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkas.
Dar vasarį V. Valentinavičius buvo deleguotas į Valstybės pažangos tarybą. 2014–2024 m. jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau Žmogaus teisių skyriaus vedėju.
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Pirmasis šią žinią pranešė naujienų portalas „Delfi“.
2021 m. gruodį Seimas nutarė įkurti Žvalgybos kontrolieriaus institutą. Žvalgybos kontrolierius Nortautas Statkus prisiekė Seime 2022 metų balandžio pradžioje.
Visgi, įstatymas numato, kad įstaigoje turi veikti du žvalgybos kontrolieriai. Kandidatūras Seimui teikia parlamento pirmininkas.
Žvalgybos kontrolierius atlieka nuolatinę žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą, tikrina šių institucijų metodų taikymo pagrįstumą, teisėtumą, tiria galimus žmogaus teisių pažeidimus, tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, nagrinėja žvalgybos pareigūnų skundus, teikia rekomendacijas žvalgybos institucijoms, aptikęs galimai padarytos nusikalstamos veikos požymių, kreipiasi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokurorą.
Juozas Olekassocialdemokratai

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