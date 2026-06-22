Lapkričio 8 d. siūloma surengti pirmalaikius Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje

Tai numatantį nutarimo projektą pirmadienį įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino gegužės 28 d. mirusio liberalo J. Šuklino Seimo nario mandatą.
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J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas.
ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje rinkimų apygardoje datą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią atsirado pagrindas rengti šiuos rinkimus, nustato parlamentas.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)RinkimaiJevgenijus Šuklinas
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