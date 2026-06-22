Lietuvoje lankėsi Ukrainos nacionalinės gvardijos vadas O. Pivnenko

Skelbiama, kad darbinio vizito metu Ukrainos delegacija susitiko su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi, VST vadu generolu Viktoru Grabausku, Ukrainos ambasadore Lietuvoje Olha Nikitčenko.
Vizito metu daug dėmesio skirta Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui saugumo srityje, paramai Ukrainai, institucijų pasirengimui šiuolaikinėms grėsmėms bei praktinės patirties mainams.
Pranešama, kad VST Ukrainos delegacijai buvo pristatytos pagrindinės Tarnybos funkcijos, struktūra, veiklos kryptys, pareigūnų rengimo sistema bei strateginių objektų apsaugos užtikrinimo principai. Taip pat buvo aptarti personalo rengimo, instruktorių parengimo, reagavimo į krizes, svarbių valstybės objektų apsaugos ir specializuotų pajėgumų vystymo klausimai.
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„Mums itin svarbu mokytis iš Ukrainos patirties. Ukrainos pareigūnai ir kariai yra sukaupę unikalių praktinių žinių, įgytų realaus karo sąlygomis. Tai patirtis, kurios neįmanoma įgyti vien teoriniuose mokymuose ar pratybose“, – pranešime cituojamas VST vadas generolas V. Grabauskas.
Lankydamiesi VST Ukrainos atstovai taip pat stebėjo praktinius pareigūnų veiksmus Tarnybos poligone. Be to, delegacijai buvo pristatyta Operatyvaus reagavimo ir kontratakos komandos (ORKA) veikla, demonstruoti reagavimo į krizines situacijas, veikimo grupėse, objekto užėmimo imitacijos bei grėsmės neutralizavimo scenarijai.
Taip pat delegacija susitiko su gynybos technologijų bendrovės „BROLIS“ atstovais bei aptarė pažangių technologijų vaidmenį stiprinant saugumo ir gynybos pajėgumus.
Generolas majoras O. Pivnenko padėkojo Lietuvai už nuoseklią paramą Ukrainai ir pabrėžė, kad Ukrainos nacionalinė gvardija yra pasirengusi toliau dalytis kovinėje aplinkoje sukaupta patirtimi, praktiniais sprendimais bei pamokomis, kurios gali prisidėti prie partnerių pasirengimo šiuolaikinėms grėsmėms.