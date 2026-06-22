Nacionalinis susivienijimas kelia V. Sinicos kandidatūrą sostinės mero rinkimuose

„Sudedant šiuos du dalykus – pasirodžiusius tyrimo rezultatus ir išaugusį palaikymą Nacionaliniam susivienijimui ir konkrečiai man, kaip galimam kandidatui į merus, o taip pat vilniečių susirūpinimą tais klausimais, kuriuos ir keliame tik mes (...) jaučiasi ne tik galimybė ir poreikis, bet ir tam tikra atsakomybė dalyvauti, be abejo, savivaldos rinkimuose“, – pirmadienį vykusioje spaudos konferencijoje Seime kalbėjo V. Sinica.
„Ir šiuo atveju paskelbti, kad aš, V. Sinica, Nacionalinio susivienijimo tarybos sprendimu, būsiu mūsų partijos kandidatas Vilniaus mero rinkimuose“, – akcentavo jis.