Nepagrįstai praturtėjusia pripažinta Seimo vicepirmininkė D. Žebelienė parašė antrą skundą LAT

„LAT gautas antrasis Daivos Žebelienės kasacinis skundas. Juo prašoma kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Vietos savivaldos įstatymo 26 str. 2 d. nuostatos ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 124 punktas dėl išmokų tvarkos atitinka Konstitucijos 5 straipsnį ir konstitucinės teisinės valstybės principą.
Taip pat prašoma panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir priimti naują sprendimą – prokuratūros ieškinį atmesti arba bylą grąžinti apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šio skundo priimtinumo klausimas dar nėra išspręstas“, – Eltai teigė teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Politikė jau anksčiau buvo padavusi skundą LAT.
Susiję straipsniai
Anksčiau paduotame skunde buvo nurodoma, kad Vietos savivaldos įstatymas ir Šilutės savivaldybės tarybos reglamentas, kuriais numatomas išlaidų kompensavimas, buvo neaiškūs, dviprasmiški, stokojo detalių išaiškinimų, kokie dokumentai yra tinkami išlaidoms pagrįsti.
„Nagrinėjamu atveju nepagrįstas praturtėjimas atsirado dėl reglamente įtvirtintos tvarkos prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams arba netinkamo to reglamentavimo aiškinimo. Pažymėtina, kad nebuvo teisinio pagrindo prokurorui ginti viešąjį interesą, reikalauti grąžinti lėšas už sunaudotą kurą, kai atsakovė, kaip tarybos narė, lankėsi kitose savivaldybėse reglamento nustatyta tvarka“, – buvo rašoma pirmajame D. Žebelienės kasaciniame skunde.
Parlamento vicepirmininkė teigė, kad LAT turėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašydamas ištirti, ar nurodyti teisės aktai atitinka Konstituciją.
Tačiau LAT Atrankos kolegija gegužę nusprendė, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų įstatyme nurodytus bylos peržiūrėjimo pagrindus.
Įsigijo 2 tonas degalų
Teismai yra nusprendę, kad, anksčiau eidama Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, D. Žebelienė nepagrįstai praturtėjo ir šiai savivaldybei turi grąžinti pinigus – per karantiną, kai judėjimas buvo apribotas, ji buvo įsigijusi beveik 2 tonas degalų.
Pirmosios instancijos Tauragės teismo teisėja Loreta Bajorinienė akcentavo, kad karantino laikotarpiu, kai buvo ribojamas judėjimas šalyje, buvo nupirkta 1 814 litrų degalų, iš jų tarybos narei priklausančia mokėjimo kortele apmokėta už beveik 63 litrus. Teisėja taip pat nustatė, kad pateiktuose kvituose buvo nurodytas didesnis degalų kiekis nei gali tilpti į D. Žebelienės naudotų automobilių bakus.
Tuo metu Seimo narės advokatas su tokiomis teismo išvadomis nesutiko. Civilinė byla buvo nagrinėjama kelių instancijų teismuose.
Teismas savo sprendime taip pat nurodė, kad D. Žebelienės pateiktas renginių, išvykų, posėdžių, kuriuose ji dalyvavo kaip tarybos narė, sąrašas, neįrodo, jog, vykdydama tarybos narės funkcijas, automobiliais ji nuvažiavo beveik 72 tūkst. kilometrų.
Parlamento vicepirmininkė teisme per posėdį sakė mananti, kad Šilutės rajono savivaldybė galėjo jai mokėti už kurą, kai ji, būdama šios tarybos nare, vyko į prezidento Gitano Nausėdos rinkimų kampanijos renginius, susitikimus su savo partijos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu dėl savo rinkėjų keliamų problemų.
Tačiau, teismo vertinimu, nurodyti renginiai, susitikimai, tokie kaip agitacija po rajoną dėl prezidento rinkimų, dalyvavimas debatuose Europos Parlamento rinkimuose, nelaikytini tiesiogiai susiję su tarybos nario veikla.
Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad D. Žebelienė, būdama tarybos nare, dirbo samdomus darbus įmonėse. Be to, teismui kilo abejonių ir dėl renginių kiekių, kuriuos nurodė politikė. Pavyzdžiui, 2020 m. rugsėjo mėnesį D. Žebelienė nurodė dalyvavusi 36 renginiuose.