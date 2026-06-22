Prienų merą A. Vaicekauską prokuroras prašo nuteisti „čekiukų“ byloje ir uždrausti dirbti

Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas, renkamas pareigas 4 metams.
„Būtina apriboti galimybę daryti nusikalstamas veikas“, – per teismo posėdį Alytaus apylinkės teisme pirmadienį sakė valstybės kaltintojas mero byloje, Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius. Savo kalboje jis akcentavo, kad meras tomis pat dienomis, kai naudojosi tarnybiniu transportu, deklaravo, kad kurą dar pylės ir įvairiose degalinėse pylėsi kurą – jis vėliau savivaldybei pateikė kuro kvitus, už kuriuos buvo atsiskaityta mero ir kitų asmenų banko kortelėmis.
‚Jo veiksmai buvo sistemingi ir truko visą kadenciją“, – sakė prokuroras.
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Per Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliktą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad politikas, kaip įtariama, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo apie 1 113 eurų, priklausiusių Prienų rajono savivaldybės administracijai. A. Vaicekauskas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
Kaip paskelbė prokuroras, minėta žala jau yra atlyginta.
69 metų A.Vaicekauskas savo kaltės per teismo procesą niekada nepripažino.
Per kadenciją 2019–2023 m. A. Vaicekauskas kurui išleido daugiau nei 11 tūkst. eurų.
Pagal viešai pateiktas deklaracijas Prienų mero ir jo sutuoktinės turtas siekia daugiau nei 1 mln. eurų. A.Vaicekauskas turi didelį ūkį.