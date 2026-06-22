Žurnalistę sukrėtė vaizdai pasienyje: atrodė, kad ten galioja ne įstatymai, o kartelių taisyklės

Žiniasklaidą kasdien užplūstantis informacijos srautas nustebintų daugelį. Anot BNS vyriausiojo redaktoriaus S. Jakučionio, kiekvieną dieną gaunamų pranešimų spaudai skaičius šokiruoja ir ryšių su visuomene specialistus.
„Būna 200, 300, 400 pranešimų spaudai. O tai yra tik vienas iš informacijos šaltinių. Yra ir kiti instituciniai šaltiniai, interneto svetainės, galbūt gyvi pokalbiai su pašnekovais, posėdžiai ir jų medžiaga, kurią sekame“, – teigia pašnekovas.
„Stebisi, kaip aš drįstu viešinti vietas, kuriose jie surinkinėjo kontrabandą“
Kas lieka už antraščių: žurnalistai atskleidė, kaip gimsta svarbiausi tyrimai
Paklaustas, kaip iš tokio didelio kiekio yra atsirenkamos aktualiausios naujienos, vyr. redaktorius pabrėžia, kad patirtis diktuoja savo. Laikui bėgant yra išlavinama sprendimų priėmimo kultūra, todėl redakcija atsižvelgia į aktualumą, etikos kodeksus bei naujienų svarbą visuomenei ir jos atskiroms grupėms.
Ilgametę patirtį tyrimų žurnalistikoje turinti R. Karmazaitė renkasi narplioti neįprastas, nepatogias temas, kurias prilygina kopimui į kalną. Ji neslepia – iš skaitytojų sulaukia didelio susidomėjimo ir naujų temų pasiūlymų.
Pašnekovė tikina, kad žmonės stebisi išnarpliotomis istorijomis ir domisi tyrimais. Tai puikiai įrodo ir skaitytojų privačios žinutės su klausimais apie tyrimus arba kokiu būdu pavyko išsiaiškinti vieną ar kitą istoriją. Visgi ji neslepia, kad dėmesio sulaukia ir iš su tyrimais susijusių asmenų.
„Jie irgi savo susirašinėjimuose, kuriuos man patys žmonės, ten dalyvaujantys ar operatyvininkai, atsiunčia stebisi, kaip aš čia drįstu viešinti vietas, kuriose jie surinkinėjo tą kontrabandą, tai iš tiesų ir žada ten kažką padaryti. Vieni stebisi, kiek daug atkapstei, o kiti stebisi, kaip iki jų prisikasei ir kas atvedė“, – dalijasi pašnekovė.
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Renkantis naują temą žurnalistės Rasos Karmazaitės, atlikusios ne vieną tyrimą apie D. Didžiūnaitytės mirties aplinkybes, akį patraukia nestandartinės istorijos.
„Ir ta minėta D. Didžiūnaitytės istorija, tai man įdomu pasidarė pačiai, ar ekspertai buvo atvažiavę į įvykio vietą. Ir kai pradėjau aiškintis ir paaiškėjo, kad nebuvo, tuomet užsikabini už siūlo galo ir eini toliau.
Tokios netradicinės istorijos, taip pat ir vienas pedofilijos atvejis, kai profesorius vaiką nuskriaudė, tai tuo atveju tėvai kreipėsi, bet irgi tokia buvo labai skaudi situacija, kadangi tai įvyko sostinės centre.
Kai pradėjo aiškintis, tai tas žmogus toliau vaikščiojo ten, šalia mokyklų, šalia darželių. Man, kaip žmogui ir kaip mamai tai labai skaudi situacija buvo. Tai tiesiog noriu užkirsti kelią, kad neatsitiktų taip, kad dar kažkas nukentėtų“, – tvirtina R. Karmazaitė.
Žurnalistė negaili kritikos ir tarnyboms, kad ne visada yra reaguojama į svarbius signalus, todėl istorijų narpliojime veiksmų imtis bei parodyti realų situacijos rimtumą tenka ketvirtajai valdžiai – žiniasklaidai.
Kodėl svarbu netikėti visais pašnekovo teiginiais
Didžiausias tyrimų žurnalisto turtas – per ilgus darbo metus sukurtas patikimų šaltinių tinklas, pabrėžia R. Karmazaitė. Tačiau tam, kad svarbią informaciją turintys žmonės atsivertų, pirmiausia būtina užmegzti nuoširdų ryšį ir garantuoti visišką anonimiškumą, jei pašnekovas nenori viešinti savo asmeninės informacijos.
Kaip pažymi žurnalistė, svarbiausia kiekvieno žurnalisto pareiga – saugoti savo šaltinius ir įgyti jų pasitikėjimą. Tokiu atveju neretai išskirtinę informaciją suteikia ir aukštas pareigas einantys žmonės.
„Tačiau svarbu, jeigu gauname išskirtinę informaciją, patikrinti ją dar kartą, per kitą nepriklausomą šaltinį. Nes galbūt tau buvo pakišta kažkokia netikra informacija“, – yra įsitikinusi R. Karmazaitė.
Pokalbiai su politikais
Bendraujant su politikais reikia visuomet turėti sveikos abejonės, pažymi ir BNS vyriausiasis redaktorius.
„Ne manant, savaime, kad būtinai žmogus meluoja ar stengiasi pagražinti, bet būti pasiruošus perklausti, užginčyti. Pavyzdžiui, jeigu domenys yra vaizdžiai neteisingi arba perklausti pozicijos, jeigu žmogus pasakė ją nepakankamai aiškiai.
Kai ruošiuosi pokalbiui, stengiuosi suprasti, su kuo kalbuosi, mano interviu su politikais yra pakankamai skirtingi. Su vienu tu gali per humorą prieiti, su kitu turėtum būti griežtesnis ar labai ties faktais koncentruotis, nes jauti, kad ir tas žmogus toks yra“,– pažymi S. Jakučionis.
S. Jakučionis turintiems pirminį nusistatymą akcentuoja – pokalbių su politikais metu žurnalistai nebando jų prigauti ar priversti pakeisti nuomonę tam tikrais klausimais. Pagrindinis tikslas yra skatinti politiko atskaitomybę ir išsiaiškinti, kokia išties yra politiko pozicija bei argumentai. Tačiau čia akcentuoja, jog argumentavimas neturi skambėti lyg atsakymas, pritaikytas viešajai erdvei.
Kokybiškas interviu rezultatas susideda iš kelių dedamųjų: žurnalisto pasirengimo, patirties ir gilinimosi į temą bei patį pašnekovą.
„Tu bandai suprasti, koks tai žmogus yra, bandai įsigilinti į temą – skaitai šaltinius, paskambini vienam ar kitam pažįstamui iš politinio lauko paklausinėti.
Pavyzdžiui, taikau kartais praktiką, kai kalbiesi su kažkuo iš Vyriausybės, paskambini kažkam iš opozicijos ir sakai – o jei jūs galėtumėte dabar užduoti klausimą premjerui, ko jūs klaustumėte? Kartais užveda ant kelio“,– dalijasi S. Jakučionis.
Spaudimas žurnalistui – kasdienybė
Šiuolaikinėje visuomenėje, pasak R. Karmazaitės, informacijos srautai yra tapę sunkiai suvaldomi, o pati žiniasklaidos sąvoka – stipriai išplauta. Šiandien kiekvienas asmuo, turintis prieigą prie socialinių tinklų, gali nevaržomai skleisti bet kokį turinį.
Tokiame kontekste tradicinė, profesionali žurnalistika įgyja kritinę reikšmę. Žurnalistė pabrėžia, kad esminis profesionalo bruožas, skiriantis jį nuo savamokslių nuomonės formuotojų, yra ypatingas atsakomybės jausmas ir kruopštus faktų tikrinimas. Profesionalas niekuomet nepasikliaus viena nuomone ar nepatikrinta nuogirda.
„Prieš ištransliuodamas labai stipriai patikrini faktines aplinkybes, išklausai daugiau nuomonių, o ne pasigavęs neaišku ką“, – tiriamosios žurnalistikos standartus aiškina R. Karmazaitė.
Jos teigimu, būtent tokia stipri, analitinė žurnalistika yra vienintelis efektyvus ginklas prieš visuomenėje plintantį melą bei įvairiausias sąmokslo teorijas, kurios neretai destabilizuoja valstybę ir klaidina piliečius.
Užčiuopus rimtas, korupcines ar kriminalines schemas, spaudimas žurnalistui tampa kasdienybe. Pašnekovė neslepia, kad tiriant pavojingas temas nuolat tenka susidurti su paslėptomis užuominomis, mįslingais perspėjimais nedaryti tam tikrų žingsnių ar tiesioginiais klausimais, kuriais bandoma patikrinti žurnalisto psichologinį atsparumą.
Visgi R. Karmazaitė yra įsitikinusi, kad baimė – pats didžiausias tiriamosios žurnalistikos priešas ir stabdis. Jei tik žurnalistas leis sau suabejoti ar pasiduoti emocijoms, tyrimas žlugs dar neprasidėjęs.
„Jeigu įsileisite baimę, nieko nepadarysite. Tai čia su kokia sunkia tema besusidurtum, turi eiti ir daryti“, – sako „Lietuvos rytas“ žurnalistinių tyrimų redaktorė. Pasak jos, pasirinkus šį kelią, asmeninis komfortas turi pasitraukti į antrą planą.
Kontrabandos tyrimo užkulisiai
Žurnalistė pasakoja, kad nagrinėjant tyrimą apie kontrabandą buvo atskleista informacija apie konkrečias kaimų vietoves, kur naktimis dronais bei balionais iš Baltarusijos skraidinami nelegalūs kroviniai. Tai sukėlė didžiulį nusikaltėlių nepasitenkinimą – slaptose programėlėse kontrabandininkai R. Karmazaitei siuntė necenzūrinius žodžius ir grasinimus, tačiau ji į tai žiūri kaip į gerai atlikto darbo įrodymą:
„Jeigu blogiukai man tokius signalus siunčia, vadinasi, aš einu teisingu keliu. Tai mane iš tiesų dar labiau įkvepia“, – pasakoja pašnekovė. Ji ne tik neišsigando, bet ir pati stojo į virtualią kovą su įkyriais rašinėtojais, pasiūlydama pagaliau keisti savo gyvenimo būdą, pradėti mokėti mokesčius valstybei ir dirbti sąžiningą darbą.
Toks atsakas davė ir konkrečių vaisių pačių nusikaltėlių gyvenimo pasirinkimuose. Buvęs kontrabandininkas po teismo ir atliktos bausmės atsiuntė R. Karmazaitei ilgą, atvirą laišką, kuriame vyras padėkojo žurnalistei už tai, kad jos tyrimas padėjo tašką jo nusikalstamoje karjeroje. Laiško autorius prisipažino, kad tik atsidūręs už grotų ir vėliau grįžęs į laisvę suprato, kokiame liūne buvo, ir dabar džiaugiasi pasirinkęs visiškai kitokį gyvenimo kelią.
Vaizdai pasienyje sukrėtė
Vis dėlto, „Lietuvos rytas“ žurnalistinių tyrimų redaktorė prisimena ir tai, ką išvydo nuvažiavusi į pasienį. Vaizdai, kaip pažymi pašnekovė, kėlė šiurpą ir labiau priminė laukinius, nevaldomus Meksikos bei JAV pasienio vaizdus, kur galioja ne įstatymai, o kartelių taisyklės. Būtent todėl R. Karmazaitė akcentuoja, kad tiriamosios žurnalistikos misija negali apsiriboti vien tik nusikalstamų faktų konstatavimu ar nusikaltėlių demaskavimu.
Tikrasis tikslas – išjudinti snaudžiančias valstybės institucijas ir priversti jas spręsti sistemines problemas. Žurnalistė pirštu duria į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei kitas atsakingas institucijas, reikalaudama, kad Šalčininkų, Varėnos bei Druskininkų regionams būtų skirta kur kas daugiau valstybės dėmesio, tikslinių Europos Sąjungos lėšų bei specializuotų fondų paramos.
„Būtent tą jaunąją kartą, gyvenančią pasienyje, kad trauktų iš liūno, neleistų į jį, kad jaunuoliai matytų šviesesnį kelią“, – institucijų atsakomybę akcentuoja R. Karmazaitė.
BNS vyriausiasis redaktorius savo ruožtu paskatino žmones nenusigręžti nuo žiniasklaidos ir „jeigu taip atsitiko, kad dėl kažkokių priežasčių labai skubate ar pakeitėte įpročius – jei norite būti informuoti, labai rekomenduoju ugdytis įproti skaityti, žiūrėti žiniasklaidą“.
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