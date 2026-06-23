Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Aktualijos
„Sunkus nėštumas“: kokį pažymį politikai rašytų devynis mėnesius išdirbusiai I. Ruginienės Vyriausybei?
2026 m. birželio 23 d. 19:14
Lrytas Premium nariams
Antradienį oficialiai atsistatydino Ingos Ruginienės Vyriausybė – devynis mėnesius ministrės pirmininkės pareigas ėjusi socialdemokratė tikino, kad išeina iškelta galva bei ramia širdimi.
Daugiau nuotraukų (21)
Inga Ruginienė
Vyriausybė
Juozas Olekas
Rodyti daugiau žymių