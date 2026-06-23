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„Sunkus nėštumas“: kokį pažymį politikai rašytų devynis mėnesius išdirbusiai I. Ruginienės Vyriausybei?

2026 m. birželio 23 d. 19:14
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Antradienį oficialiai atsistatydino Ingos Ruginienės Vyriausybė – devynis mėnesius ministrės pirmininkės pareigas ėjusi socialdemokratė tikino, kad išeina iškelta galva bei ramia širdimi.
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Inga RuginienėVyriausybėJuozas Olekas
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