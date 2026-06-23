A. Kubilius: Europa turi būti pasirengusi netrukus pakeisti svarbiausią JAV ginkluotę

Kilus nepasitenkinimui NATO sąjungininkų reakcija į karą su Iranu, praėjusią savaitę Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas paskelbė, kad per pusę metų bus peržiūrėtos Europoje dislokuotos JAV pajėgos.
A. Kubiliaus teigimu, toks sprendimas gali lemti, kad Vašingtonas didžiausius savo pajėgumus perkels į kitus pasaulio regionus.
„Turime būti pasirengę. Tai gali įvykti ne kažkada toli ateityje, o jau visai netrukus“, – kalbėdamas gynybos konferencijoje Briuselyje sakė jis.
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„Dabar susiduriame su neatidėliotinu iššūkiu – pakeisti JAV strateginius pajėgumus ir sunkiąją ginkluotę“, – teigė komisaras.
A. Kubilius įspėjo, kad, nepavykus užpildyti spragų tokiose srityse kaip kosminė žvalgyba, Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui bus duotas „atviras kvietimas“ išbandyti Europą.
A. Kubilius teigė, kad V. Putinas gali bandyti smogti žemynui, nes nesugeba pasiekti pergalės Ukrainoje.
Europos Sąjunga ragina didinti žemyno gynybos išlaidas, nes prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metu kyla abejonių, ar JAV parama galima pasitikėti.
A. Kubilius, remdamasis Vokietijos Kylio instituto skaičiavimais, įspėjo, kad „strategines spragas“ užpildyti gali kainuoti apie 500 milijardų eurų.
Tačiau komisaras, kuris prižiūri pastangas stiprinti ES gynybos pramonę, teigė, kad problema yra ne tik tai, jog tam reikia milžiniškų pinigų sumų.
„Papildomų lėšų pritraukti mokame“, – sakė A. Kubilius.
„Mums vis dar reikia išmokti efektyviai jas panaudoti, kad galėtume pralenkti Rusiją gamybos apimtimis, naujovėmis ir ginkluote“, – paaiškino jis.
A. Kubilius dar kartą paragino ES geriau integruoti Ukrainos gynybos pramonę, sutelkti dėmesį į didesnio masto gamybą ir stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą.
„Tuo metu, kai Amerika prašo mūsų imtis aktyvesnių veiksmų, nes kai kuriose srityse ji pati gali pasitraukti į šalį, atėjo laikas sukurti labiau integruotą Europos gynybos rinką“, – sakė jis.
Jis taip pat pranešė, kad kitą savaitę Europos Komisija pateiks pasiūlymus, kaip sukurti labiau integruotą ES gynybos rinką.
Andrius KubiliusEuropos komisarasginklai JAV
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