Atsistatydinus I. Ruginienės Vyriausybei – dėl savo likimo neužtikrintų ministrų reakcijos: „Liūdnoka“

Beveik devynis mėnesius Vyriausybei vadovavusi I. Ruginienė teigė postą paliekanti pakelta galva. Pasak jos, per šį laikotarpį pavyko užtikrinti valstybės institucijų darbų tęstinumą ir įgyvendinti dalį numatytų prioritetų.
Tuo metu naujoji valdančioji koalicija netrukus pradės naujo Ministrų kabineto formavimą – pirmasis susitikimas tarp Mindaugo Sinkevičiaus ir prezidento įvyks jau trečiadienį.
Savo likimą žino ne visi
Postų netekę ministrai neslepia emocijų: „Buvome komanda“
Antradienio rytas, į paskutinį posėdį renkasi XX-oji Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nuotaikos – įvairios: vieni ministrai ramūs dėl savo ateities, kiti – jau žino, kad būsimoje Vyriausybėje jų kėdes užims kiti.
Nors I. Ruginienė bando demonstruoti šypseną, visai nuslėpti kartėlio nepavyksta.
„Šiandien tikrai, manau, kad nelengva diena“, – kalbėjo atsistatydinanti premjerė.
Nuo to laiko, kai paaiškėjo, kad koalicija su „Nemuno aušra“ nutraukiama, I. Ruginienė vengė žurnalistų dėmesio. Neatsakinėjo į klausimus ir po Vyriausybės posėdžių.
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Šiandien, apibendrindama savo darbą, tarsi pripažino: „Man atrodo, kad tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais, ir šitas žingsnis buvo atidėtas“.
Per beveik devynis mėnesius, kol I. Ruginienė vadovavo Vyriausybei, Seimas patvirtino rekordinį gynybos biudžetą, vos prasidėjus naujos Vyriausybės kadencijai iš pareigų buvo atleista krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, į Lietuvą skrido kontrabandiniai balionai, prasidėjo batalijos dėl naujo poligono Kapčiamiestyje, dėl konflikto Irane kilo degalų kainos, Lietuvą drebino precedento neturintis duomenų nutekėjimo iš Registrų centro skandalas.
„Socialdemokratai daug statė ant to, kad I. Ruginienė yra naujas veidas politikoje, nenusibodęs, gal įkvėps kažkokių naujų vėjų, bent jau ko tikrai buvo galima drąsiai tikėtis, bet to neįvyko“, – vertino politologas Matas Baltrukevičius.
Po paskutinio XX-osios Vyriausybės posėdžio postų netekę ministrai kalbėti buvo nelinkę, o tie, kurie ramesni dėl savo ateities, neslėpė, kad diena – ne iš smagiausių.
„Tokios darbingos (nuotaikos), bet, aišku, ir tokios truputėlį liūdnokos, nes vis tiek buvome komanda, jau buvome susidirbę, su kai kuriais jau nebesusitiksime kaip su ministrais galbūt. Aišku, dar nežinome kiekvienas, kaip čia mes toliau dirbsime“, – svarstė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Apie tai negalvojau. Tikrai neturėjau kažkokių pokalbių apie tai, kad išeičiau ar ateičiau, tai kai bus laikas, tada ir matysime. Kol kas šiandien dirbame laikinojoje Vyriausybėje“ – teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Su visais kolegomis kažkaip jau susidirbome, turėjome bendrų visokių darbų, tai negaliu išskirti – visi buvo pakankamai konstruktyvūs, manau, kad visai neblogų darbų yra nuveikta“, – kalbėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Premjerės era – baigta: užfiksavo emocijas I. Ruginienei atsisveikinant su postu
„Saulė šviečia, žiūrėkite, pagaliau vasara atėjo į Lietuvą, Vyriausybė atsistatydina, na ką... Bus nauja“, – subtiliai džiūgavo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Atsistatydinus I. Ruginienės ministrų kabinetui, Seimo vadovas Juozas Olekas teigiamai atsiliepė apie nueinančios Vyriausybės darbą, o klausiamas, kokį pažymį rašytų – paliko tai rinkėjams.
„Man atrodo, kad tikrai yra pozityvius darbas, o pažymį jau jūs nuspręskit“, – patarė J. Olekas.
Negaili ir kritikos
Opozicijos atstovai apie I. Ruginienės darbą atsiliepė kritiškiau.
„Buvo nelabai pavykusi Vyriausybė ir nereikėtų Lietuvai turėti tokių eksperimentų, kad žmogus, kuris tik apšilęs kojas politikoje, tampa ministru pirmininku, atstovauja ne tik savo partijai, kurios nare ką tik buvo tapusi, bet ir visai Lietuvai. Tai nebuvo sėkminga Vyriausybė“, – vertino liberalas Eugenijus Gentvilas.
„Buvo neišlaikytas kompetencijos egzaminas paprasčiausiai. Eksperimentas nepavyko ponios Ruginienės, bet pasiruošimas buvo žemiausio įmanomo lygio, tiesą sakant“, – pažymėjo ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
I. Ruginienė naujojoje Vyriausybėje turėtų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministro krėslą. M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus prezidentas Seimui ketina teikti ketvirtadienį.