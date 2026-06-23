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Devyni I. Ruginienės Vyriausybės mėnesiai: kokį įspaudą paliks ir kokią dirvą paruošė M. Sinkevičiui?
2026 m. birželio 23 d. 06:10
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Antradienį Ingos Ruginienės Vyriausybei oficialiai tariamas „sudie“. Devynis mėnesius Vyriausybei vadovavusią socialdemokratę jau netrukus pakeis partijos lyderis, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius.
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Inga Ruginienė
Vyriausybė
Mindaugas Sinkevičius
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