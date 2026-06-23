G. Nauėda pasirašė dekretą dėl I. Ruginienės Vyriausybės atsistatydinimo

Tai Eltai patvirtino prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
ELTA primena, kad Vyriausybė atsistatydina, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Ketvirtadienį pasirašytoje naujoje koalicinėje sutartyje prie premjero pareigų įrašyta jo pavardė.
G. Nausėdos susitikimas su M. Sinkevičiumi gali įvykti trečiadienį, per Jonines, o jo kandidatūros pateikimas Seime planuojamas ketvirtadienio pavakarę.
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Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Pasiskirstė ministerijas
Šiuo metu aplinkos ministro pareigas eina Kastytis Žuromskas, žemės ūkio – Andrius Palionis. Abu šie ministrai pagal ankstesnę koalicinę sutartį buvo deleguoti „Nemuno aušros“.
Tiesa, praėjusią savaitę socialdemokratai sudarė naują valdančiąją daugumą su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcija Seime.
Tuo metu LVŽKŠS priklausantį ekonomikos ir inovacijų ministro portfelį turi Edvinas Grikšas, o teisingumo – Rita Tamašunienė.
Kitos ministerijos priklauso socialdemokratams. Kultūros ministerijai vadovauja Vaida Aleknavičienė, Užsienio reikalų – Kęstutis Budrys, Sveikatos apsaugos – Marija Jakubauskienė, Vidaus reikalų – Vladislavas Kondratrovičius, Švietimo, mokslo ir sporto – Raminta Popovienė, Socialinės apsaugos ir darbo – Jūratė Zailskienė, Susisiekimo – Juras Taminskas, Finansų – Kristupas Vaitiekūnas, Energetikos – Žygimantas Vaičiūnas, o Krašto apsaugos – Robertas Kaunas.
Tiesa, pagal naująją koalicinę sutartį, demokratams „Vardan Lietuvos“ atiteks Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos.
Į premjerės pareigas socialdemokratė I. Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Tiesa, tai jau antras kartas šioje kadencijoje, kai keičiama Vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.