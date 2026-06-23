„Šiandien tikrai yra nelengva diena, bet kartu ir, manau, ta diena, kai galime matyti, peržvelgti metus, kaip dirbome, kokius rezultatus pasiekėme. Esu ne vieną kartą ir jau ryte ministrams sakiusi, kad tikrai džiaugiuosi ta komanda, kuri yra čia, dabar sėdi prie stalo. Man atrodo, kad, nepaisant visų sunkumų, tikrai turime kuo didžiuotis“, – paskutinį kartą iš premjerės kėdės į savo ministrus kreipėsi I. Ruginienė.
„Kiekvienas iš jūsų padarė didelį indėlį į mūsų valstybės gerovę ir žmonių gerėjantį gyvenimą. Taigi šiandien priimame sprendimą atsistatydinti ir grąžinti Vyriausybės įgaliojimus respublikos prezidentui. Noriu padėkoti visiems XX Vyriausybės nariams ir visai komandai už bendrą darbą“, – tęsė ji.
Atsistatydinanti ministrė pirmininkė pabrėžė, kad per 9 mėnesius „ši Vyriausybė priėmė ne vieną sudėtingą sprendimą, tačiau visada siekėme vieno tikslo – kad žmonės Lietuvoje gyventų saugiau, oriau ir tvirčiau“.
„Už tai kiekvienam iš jūsų tariu nuoširdų ačiū. Būsimai Vyriausybei linkiu sėkmės tęsiant tarnystę Lietuvai, o pradėtus darbus perduodame tikėdami, kad jie bus nuosekliai tęsiami žmonių ir valstybės labui“, – palinkėjo I. Ruginienė.
Pasibaigus posėdžiui, I. Ruginienė po poros savaičių tylos teikė komentarus žiniasklaidai. Iš pradžių politikė keliolika minučių kalbėjo apie jos vadovaujamo kabineto atliktus darbus.
Tačiau drąsos ir žmogiškumo neišmoksi. Empatija, gebėjimas girdėti žmones ir drąsa veikti – būtent šios savybės man padėjo nepasimesti tarp sudėtingų pasirinkimų ir atsakomybių, kurias tenka prisiimti einant ministro pirmininko pareigas“, – kalbą apibendrino ji.
„Daug ką, matyt, trikdė tai, kad neatitinku nusistovėjusio stereotipinio įvaizdžio, koks turėtų būti premjeras. Kaip jis turėtų kalbėti. Kaip elgtis. Kaip atrodyti. Tačiau niekada netikėjau, kad vadovas turi būti kuriamas pagal kažkieno iš anksto paruoštą šabloną“, – dėstė atsistatydinusi premjerė, akcentuodama, kad dėl visų sprendimų jos sąžinė yra rami.
Vis tik, spaudos konferencijos metu politikė sutiko atsakyti vos į kelis žurnalistų klausimus.
Vienas jų – ar pati „socdemė“ supranta, kodėl buvo patraukta iš Vyriausybės vadovės posto.
„Na, suprantu, kad visada mes politikoje norime matyti dramas, norime matyti skambius pasisakymus ir antraštės. Bet tikrai jaučiuosi rami ir šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą ir perdavimą darbų kitam vadovui. Tai yra normalus politinis procesas ir tikrai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad mano komandos dėka – tiek tarp ministrų, tiek tarp mano patarėjų – šiandien galiu išeiti iškelta galva ir su ramia širdimi“, – atsakė ji.
„Politikoje nieko nėra pastovaus. Ir mes, politikai, turime mokėti ir suprasti, kad mūsų postai ir kėdės nėra amžini. Mums yra suteiktas tam tikras laikotarpis – periodas padaryti gerus darbus. Ir man atrodo, kad šita Vyriausybė šitą periodą išnaudojo tinkamai“, – teigė I. Ruginienė, tiesiai į klausimą neatsakydama.
Teiraujantis iš naujo – kaip jai M. Sinkevičius paaiškino, kodėl keičiantis koalicijai turi keistis ir premjeras – I. Ruginienė teigė mananti, kad žiniasklaida nori kelti intrigas. Anot politikės, įvyko natūralus pasikeitimas.
„Suprantu, kad jūs norite iš to padaryti intrigą. Bet man atrodo, kad tai, kas vyksta dabar, tiesiog turėjo įvykti praeitais metais ir šitas žingsnis buvo atidėtas. Ir mes su Mindaugu Sinkevičiumi dirbame komandoje ir tikrai mums nereikėjo daryti tokio pokalbio, apie kurį jus kalbate. Mes dirbame dėl bendro labo, dėl bendrų tikslų ir toliau taip dirbsime“, – patikino ji.
I. Ruginienės vedamas Ministrų kabinetas įgijo įgaliojimus ir pradėjo dirbti praėjusių metų rugsėjo 25 d. – tada Seimas patvirtino Vyriausybės programą, ministrai bei premjerė davė priesaiką.
Vyriausybės posėdžio darbotvarkėje – ir 19 einamųjų klausimų, 20-asis – dėl atsistatydinimo. Posėdžiui pasibaigus, I. Ruginienė po daugiau kaip dvi savaites trukusios tylos žada atsakyti į žurnalistų klausimus – pastaruoju metu „socdemė“ buvo pasitraukusi iš viešosios erdvės, nerengė trečiadieninių spaudos konferencijų, nekomentavo žurnalistams aktualijų ir Seime.
Socialdemokratai delegavo I. Ruginienę į ministrės pirmininkės postą po į skandalus dėl praeities ir verslo ryšių įsivėlusio ekspremjero Gintauto Palucko atsistatydinimo. Jo Vyriausybė taip pat dirbo ne itin ilgai – netgi trumpiau nei I. Ruginienės kabinetas: nuo 2024-ųjų gruodžio 12 d. iki praėjusių metų rugpjūčio 4 d. (7 mėnesius ir 24 dienas).
Parašė pažymį I. Ruginienės Vyriausybei: socialdemokratai galvojo dar kartą praslysti
Tiesa, kitaip nei G. Paluckas, I. Ruginienė atsistatydina ne dėl asmeninių skandalų ar kilusios politinės krizės – toks sprendimas priimtas po to, kai birželio pradžioje valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nusprendė performuoti koaliciją. Netrukus šio sprendimo architektas, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad sieks tapti XXI-osios Vyriausybės vadovu.
Po I. Ruginienės Vyriausybės atsistatydinimo, prezidentas Gitanas Nausėda dekretu paves jai eiti pareigas laikinai – tol, kol bus sudarytas ir įgaliojimus įgis naujas Ministrų kabinetas. Iki tol vienas iš ministrų laikinai eis ir premjero pareigas.
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Naująjį pretendentą į premjerus Seimui taip pat pateiks šalies vadovas. Parlamentarams pritarus M. Sinkevičiaus kandidatūrai, jis ne vėliau kaip per 15 d. nuo paskyrimo turės sudaryti Ministrų kabinetą, kuriam turės pritarti prezidentas. Taip pat Seimas turės patvirtinti ir Vyriausybės programą.
Naujosios Vyriausybės sudėtis – dar nėra aiški, nors kelios pavardės jau patvirtinos. I. Ruginienė patikino, kad grįš į ten, iš kur žengė į premjerės postą – į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM). Taip pat M. Sinkevičius yra patvirtinęs, kad savo kabinete mato dabartinį krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną.
Dėl kitų ministrų LSDP pirmininkas aiškumo žadėjo po Joninių. Daugiausiai klausimų kyla dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio – ir M. Sinkevičius, ir kai kurie „socdemai“ žeria kritiką šalies diplomatijos vadovui, nevienareikšmiškus signalus ėmė siųsti ir prezidentas G. Nausėda.
Pagal naująją koalicinę sutartį, kurią praėjusį ketvirtadienį pasirašė LSDP, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcija, „socdemai“ bus atsakingi už 9 ministerijas: Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų.
Demokratai „Vardan Lietuvos“ skirs savo atstovus į tris ministerijas: Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio. Potencialūs kandidatai į šias pareigas – atitinkamai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Tuo metu LVŽKŠS frakcija išsaugojo tas pačias – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijas. Jose darbus planuoja tęsti Edvinas Grikšas bei Rita Tamašunienė.
Jeigu bus patvirtintas, M. Sinkevičiaus formuos jau trečią Vyriausybę šioje Seimo kadencijoje. Jo kabinetui iki kitų parlamento rinkimų bus likę dirbti maždaug pora metų.
Inga RuginienėVyriausybėatsistatydinimas
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