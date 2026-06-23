J. Olekas apie diplomatinį konfliktą tarp Varšuvos ir Kyjivo: bandome patarti ir tarpininkauti

„Mes turėtume žiūrėti į ateitį. Ir jeigu mes turime nors mažiausią kabliuką, kuris trukdo kurti ateitį, jį reiktų dar vis palikti nuošalyje. Man atrodo, kad ir iš vienos, ir iš kitos pusės mes matome per aštrų kalbėjimą“, – antradienį žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
„Ir todėl kiekvieno susitikimo – ar vizito į Kyjivą, ar į Varšuvą metu – mes iš tikrųjų bandome tuos kampus gludinti ir kolegoms kiek tai įmanoma patarti ir tarpininkauti“, – pridūrė jis.
Antradienį prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė „Žinių radijui“ taip pat teigė, kad šalies vadovui Gitanui Nausėdai veikiausiai darsyk teks imtis pastangų suvesti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus Karolį Nawrockį bei Volodymyrą Zelenskį pokalbiui.
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Įsižiebė diplomatinis konfliktas
K. Nawrockis birželio 20 dieną paskelbė nusprendęs atimti iš V. Zelenskio Baltojo erelio ordiną. Jis sakė, kad lenkai žino, kas yra karas ir ką reiškia Rusijos grėsmė, kartu pabrėždamas, jog „lenkai turi savo kantrybės ribą, ir ta riba buvo peržengta“.
Po K. Nawrockio sprendimo V. Zelenskis paskelbė paštu grąžinęs ordiną Lenkijos prezidentui. Ukrainos vadovas užtikrino, kad jo šalis ir toliau yra atvira visoms prasmingoms bendradarbiavimo formoms su savo partneriais.
Po to aukščiausius Lenkijos valstybinius apdovanojimus grąžino Ukrainos Prezidento kanceliarijos vadovas Kyrylo Budanovas, Ukrainos ambasadorius Lenkijoje Vasylis Bodnaras, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, kadencijas baigę prezidentai Leonidas Kučma, Viktoras Juščenko, Petro Porošenko ir buvęs ministras pirmininkas Volodymyras Groysmanas.
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Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad prezidento K. Nawrockio sprendimas atimti iš Ukrainos prezidento Baltojo erelio ordiną yra naudingas Maskvai ir šokiravo sąjungininkus.
ELTA primena, kad V. Zelenskis papiktino kaimyninės Lenkijos prezidentą nusprendęs vienam kariniam daliniui suteikti Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) garbės vardą. Antrojo pasaulinio karo metais UPA dalyvavo lenkų žudynėse.
Ukraina laiko UPA patriotine organizacija. Tačiau Lenkija ne kartą ragino kaimynę pripažinti UPA vaidmenį per žudynes Voluinės regione, dabartinėje šiaurės vakarų Ukrainoje. Po daugelio metų abi šalys praėjusiais metais vėl pradėjo ekshumuoti kūnus toje zonoje.
Juozas OlekasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Seimo pirmininkas
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