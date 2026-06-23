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J. Olekas pristatė siūlymą Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje surengti lapkritį

2026 m. birželio 23 d. 11:18
Parlamentarai svarstys nutarimo projektą, siūlantį šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus.
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Tai numatantį nutarimo projektą, kurį antradienį pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, po pateikimo parlamentarai palaikė bendru sutarimu.
Projektas atiduotas svarstyti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, o plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti dar šią savaitę, birželio 25 d.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino jo Seimo nario mandatą.
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Po J. Šuklino mirties – VRK sprendimas

Lapkričio 8 d. siūloma surengti pirmalaikius Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje

Lapkričio 8 d. siūloma surengti pirmalaikius Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje

Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
Juozas OlekasJevgenijus ŠuklinasSeimo rinkimai
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